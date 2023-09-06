聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄偷車男不敵瞌睡蟲 路邊貪睡1小時就落網
高雄呂姓男子貪圖方便，發現機車車主停車沒拔走鑰匙，涉嫌偷機車逃逸。警方調相關監錄畫面，察覺他在高速公路匝道旁消失，員警前往尋找他的下落，卻發現他就在客運站旁的沙發，累得呼呼大睡。
據了解，呂姓男子（42歲）9月4日清晨在高雄市三民區覺民路某釣蝦場前，發現柳姓車主停放機車後沒拔走鑰匙，趁四下無人便涉嫌偷走機車逃逸。
高雄市警三民二分局覺民路派出所據報，員警立即展開調查，調閱相關監錄系統畫面，追查偷車賊去向，發現偷車男子沿九如一路往東行駛，卻在九如一路高速公路匝道附近消失，員警懷疑偷車賊應在匝道附近，立刻趕去尋找可疑男子，竟發現與偷車男穿著相同的呂姓男子，正躺在客運站旁的走道沙發呼呼大睡，遭竊機車就停在旁邊。
員警叫醒呂男，呂承認偷車，稱只是順便騎走，因為太累才停車睡覺。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言