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影／高雄偷車男不敵瞌睡蟲 路邊貪睡1小時就落網

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄呂姓男子貪圖方便，發現機車車主停車沒拔走鑰匙，涉嫌偷機車逃逸。警方調相關監錄畫面，察覺他在高速公路匝道旁消失，員警前往尋找他的下落，卻發現他就在客運站旁的沙發，累得呼呼大睡。

據了解，呂姓男子（42歲）9月4日清晨在高雄市三民區覺民路某釣蝦場前，發現柳姓車主停放機車後沒拔走鑰匙，趁四下無人便涉嫌偷走機車逃逸。

高雄市警三民二分局覺民路派出所據報，員警立即展開調查，調閱相關監錄系統畫面，追查偷車賊去向，發現偷車男子沿九如一路往東行駛，卻在九如一路高速公路匝道附近消失，員警懷疑偷車賊應在匝道附近，立刻趕去尋找可疑男子，竟發現與偷車男穿著相同的呂姓男子，正躺在客運站旁的走道沙發呼呼大睡，遭竊機車就停在旁邊。

員警叫醒呂男，呂承認偷車，稱只是順便騎走，因為太累才停車睡覺。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

警方追查機車失竊案，發現涉嫌偷機車的呂姓男子在路邊沙發呼呼大睡，叫醒他拿出機車鑰匙。記者林保光／翻攝
警方追查機車失竊案，發現涉嫌偷機車的呂姓男子在路邊沙發呼呼大睡，叫醒他拿出機車鑰匙。記者林保光／翻攝
警方追查機車失竊案，發現涉嫌偷車的呂姓男子在路邊沙發呼呼大睡。記者林保光／翻攝
警方追查機車失竊案，發現涉嫌偷車的呂姓男子在路邊沙發呼呼大睡。記者林保光／翻攝

車主 高速公路 竊盜

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