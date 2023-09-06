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台南擦撞車禍肇逃...鑑識警細心採這些作證據 他想賴也賴不掉

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區安明路段發生2輛機車擦撞車禍，造成機車騎士受傷，涉嫌肇事林姓男騎士卻未下車查看逃逸，林報警法辦。偵查隊鑑識人員到場採證，雙方車輛後視鏡上，採獲刮擦痕及油漆等微量跡證，查出林涉嫌肇逃，警詢後依公共危險罪嫌函送台南地檢察署法辦。

台南市警三分局8月29日接獲報案，位於安南區安明路段發生 2 輛機車擦撞，現場造成56歲張姓機車男騎士受傷，但另一輛機車騎士卻完全未下車查看而肇事逃逸，張雖身體多處擦挫傷，並無生命危險。

案發後，警分局交通分隊積極查尋肇事車輛，本月3日通知62歲林姓男駕駛人到案說明，他表示僅有從旁邊經過，但並無發生碰撞。

警員對於他的說詞存疑，聯繫偵查隊鑑識人員到場採證比對，於雙方車輛後視鏡上，採獲刮擦痕及油漆等微量跡證，並藉由所採得跡證交叉比對兩車痕跡後，證實林涉嫌肇逃，依公共危險罪嫌法辦。

台南市警三分局提醒，發生交通事故應立即妥適處理，以維護當事雙方權益，切勿逕自離開現場；為避免造成二次事故傷害，情況允許下駕駛及車上乘客應立即下車，並移動至路旁安全處，撥打110報案電話，請警察到場協助處理，避免於車道上逗留，以免後車追撞產生危險。

台南市安南區安明路段發生2輛機車擦撞，造成被害機車人車倒地，涉嫌肇事林姓男騎士卻未下車查看逃逸，鑑識人員到場採證，查出林涉嫌肇逃，警詢後依公共危險罪嫌。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安明路段發生2輛機車擦撞，造成被害機車人車倒地，涉嫌肇事林姓男騎士卻未下車查看逃逸，鑑識人員到場採證，查出林涉嫌肇逃，警詢後依公共危險罪嫌。記者黃宣翰／翻攝

台南 肇逃

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