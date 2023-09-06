北市條通商圈遭爆黑幫現蹤 警：今年掃蕩56人、唯無恐嚇報案紀錄

台北市中山區「條通商圈」飲酒店林立，今媒體報導近期疫情趨緩後，不僅顧客回流，連黑幫勢力都現蹤從事不法，還有飲酒店內外籍女員工被擄走恐嚇，轄區中山分局警方一早說明，今年已掃蕩幫派活動、查緝56人，另查未有相關恐嚇案報案紀錄，強調打擊不法絕不手軟，若民眾受害應勇於報警究辦。

據悉，有媒體報導指1名結婚來台的外籍女子在條通商圈內1家飲酒店工作，日前因與老闆酒爭執，跳槽另家店，未料遭數名黑衣人闖入店內擄走，店內護花的男員工也被帶走，恐嚇將手機裡在前東家認識的老客人聯絡資訊刪除，否則「看是吃子彈還是被活埋」，且類似情況非首例，過去甚至有店家也找上退休警察作「護法」。

此外，還指，隨著疫情解封，條通商圈今年初有竹聯幫兩派人馬「網內互打」成傷，嚇壞民眾，就連條通商圈發展協會執行秘書陳姓男子也被稱是洪門聖文山大哥，屢次駕駛賓士車在商圈內違停，皆未見警方取締。

中山分局表示，經查受理案件系統、110報案紀錄，今年並未接獲店家或小姐報案稱遭黑道恐嚇；分局列管的條通商圈特種行業場所（卡拉OK、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等）有314家，警方皆依規定編排不定時臨檢勤務，淨化治安狀況。

員警持續幫派組織從事不法活動，今年已查獲並提報治平案件9件56人，其中今年2月條通商圈內有太陽盟成員從事暴力犯罪，查獲並提報治平5人，8月竹聯幫分子5人因酒店債務糾紛引起暴力事件，也查獲並提報治平5人。

另有關商圈發展協會陳姓執行秘書座車違停部分，7月至今已在相關路段取締13件，陳男車輛就占2件，員警未因陳男身分而有差別待遇，日後也將持續加強取締相關違規，維護住戶及用路人權益。

警方強調，掃蕩不法絕不手軟，若民眾遭受不法侵害，應勇於報警處理，警方定將嚴查究辦，執法也不因對象身分而改變。

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