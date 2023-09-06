影／八旬婦徒步15公里累倒公車亭 所長胞姊發現急叩弟救援

台中市82歲黃謝婦人思念苗栗大湖老家，竟徒步從東勢區走到15公里外的和平區雙崎部落，累倒在公車候車椅上，藍姓婦人發現老婦人只會說客語，請懂客語、在東勢所擔任所長的胞弟藍忠明通話；經藍所長視訊確認，黃謝婦人就是通報協尋人口，連繫家人順利接回。

昨天早上8點多，東勢警分局東勢所接獲54歲黃男報案，指82歲黃謝老母親失智，清晨4點多出門後失去聯絡，請警方協尋。

早上9點30分，東勢所所長藍忠明在路上協尋老婦人身影，接獲和平警分局雙崎所同仁來電，原來藍所長的胞姊藍月鳳在和平區下雙崎部落公車亭，發現一位身心疲憊、神情無助的老婦人，身為原住民的藍大姊上前關心，但老婦人只會講客家話，苦無法順利溝通。

藍月鳳靈機一動，想到胞弟藍忠明擔任警職派出所所長，多年在東勢、苗栗地區服務，弟弟雖是原住民身分，但會說客家話，也聽得懂，因此以電話請胞弟和老婦人溝通。

所長藍忠明表示，當下他與姊姊以手機開啟視訊，簡單對話後確認婦人就是通報協尋的黃謝婦人，沒想到婦人從東勢區沿著東崎路走到和平區雙崎部落，徒步近15公里，他與警員載著黃男到雙崎所，讓疲倦的老婦人順利返家。

藍忠明說，因自己職業的關係，姐姐對事物警覺度也高、熱心助人，姊姊首次騎車經過就發現這名老婦人在路上徒步，並非部落族人，因此特別留心，沒想到繞回再次關心，就發現婦人累倒在公車亭，姊姊立即報警並與他視訊通話，還陪同婦人到雙崎所等候家屬，對於能幫助老婦人，姐姐也相當開心。