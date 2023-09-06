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橋上停機車...台南市四草大橋驚見男浮屍 打撈上岸確認身分

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市四草大橋上今天凌晨3點55分停留一輛機車，巡邏警員發現可疑，調閱監視錄影畫面查出有男子從橋上跳下鹽水溪，報請消防和海巡人員漏夜搜尋。今天上午近8點民眾發現男浮屍卡在靠近安南側裝置藝術附近消波塊，搶救人員將他抬上岸已無呼吸心跳。

警方調查，死者為49歲楊姓男子，昨天下午約2點從住處騎他姐姐機車外出後，今天凌晨1點17分騎車至四草大橋上後跳下。據了解，家屬表示， 楊生前有情緒問題。

台南市警四分局警員今天凌晨3點55分，巡邏經過四草大橋，發現橋上停留一輛機車，巡邏警員發現可疑，調閱監視錄影畫面查出有男子從橋上跳下鹽水溪，並以機車追上聯絡上家屬，報請消防和海巡人員漏夜搜尋未果，原訂今天上午8點再搜救。

今天上午7點57分，民眾報案在四草大橋靠近安南側裝置藝術附近消波塊，發現有浮屍，安平消防分隊、台南市警三分局聯絡家屬確認死者身分，報檢方相驗查明真正死因。

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台南市消防和海巡人員合力將浮屍抬上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防和海巡人員合力將浮屍抬上岸。記者黃宣翰／翻攝

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