醉漢借電遭拒 情緒失控落海亡

廿三歲曾姓男子前晚在高雄鼓山魚市場前飲酒，手機沒電向路旁開車遊客借電充，卻在遊客拔取充電線欲駕車離去時，情緒失控衝進市場，最後落海，五十分鐘後被救起已身亡；檢警調查曾是自己跳入海中溺斃，家屬沒意見，並指曾長期酗酒毀了人生。

鼓山分局新濱派出所前晚十一時許獲報，有男子在鼓山魚市場酒醉滋事，員警抵達未發現，經詢問目擊者，指一名醉漢與遊客發生口角後，往鼓山魚市場港邊方向跑去。

員警前往尋找，突聽見有物體落海撞擊聲，研判有人落海，立即通知消防、海巡及港警到場協尋，昨天凌晨零點廿六分終於找到落海曾男，已無生命跡象，送醫不治。

曾父昨凌晨接獲通知趕到派出所，一臉惆悵，沒有太大情緒反應，只說兒子長期酗酒毀了人生。

警方找到借曾男充電的三男二女遊客調查。初步了解，曾男原在輪渡站旁喝酒，因手機沒電向遊客借車內充電，數分鐘後遊客欲離去，認為曾男手機電力已可聯繫親友，拔除充電線，但曾男哀求讓他繼續充飽電。

遊客拒絕，曾男突失控以頭部連續撞車窗，嚇得五名遊客下車，其中一名女子曾試圖安撫，但曾仍失控吼叫，隨後就衝進鼓山魚市場內。五人隨即開車離去，接獲警方通知才知曾男墜海。

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