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嘉縣治特區命案 押人嫌犯2人交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市28歲錢男疑因債務糾紛在嘉義縣治特區遭押走，被毆打後丟包路旁，送醫不治；涉嫌押人的3男1女到案辯稱沒有動手；今晚檢方複訊後，將4人中的姜男、李男分別3萬、5萬元交保，另2人飭回。

警方調查，昨天深夜11點，錢男與蘇姓女友共乘騎機車行經縣治特區祥和一路與太保二路口時，遭1輛自小客車攔下，汽車駕駛李姓男子夥同姜姓男子及1男1女未成年涉嫌將錢男押上車後離去，蘇女記下車號報警。

警方依據手機定位今天清晨1點多在嘉163線鹿草鄉施家村段找到錢男但已沒有生命跡象，聯絡消防救護人員協助送往醫院急救仍不治死亡。

警方調查，錢男疑因有5萬元債務糾紛，曾被毆打教訓，這次疑凶嫌下手過重，造成錢男送醫不治。

涉嫌押人的4名男女到案說明，推託是幫人找錢男，否認犯案。4人都供稱，沒有動手，由另一組人馬毆打教訓錢男，他們只是負責將錢男押過去。

警方偵訊後，將李男等4人移送嘉義地檢署偵辦，並持續追查涉嫌動手的嫌疑人。晚間檢方複訊後，姜男、李男分別以3萬、5萬元交保，另2名未成年飭回。

檢警今天會同法醫相驗，錢男身體外觀多處鈍挫傷，明天上午解剖釐清致死原因。

警、消協助男子送醫急救仍不治死亡。記者李宗祐／翻攝
警、消協助男子送醫急救仍不治死亡。記者李宗祐／翻攝

未成年 嘉義

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