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嘉義男子欠債遭押走毆打丟包身亡 2嫌交保2嫌飭回

中央社／ 嘉義市5日電

28歲錢男4日疑因債務糾紛在嘉義縣治特區遭押走，被毆打後丟包路旁，送醫不治；押人的4人今天投案，辯稱沒有動手；檢方複訊後，姜男、李男以3萬及5萬元交保，另2人飭回。

嘉義縣警察局水上分局表示，4日深夜11時，錢姓男子與蘇姓女友騎機車行經縣治特區祥和一路與太保二路口時，遭1輛自小客車攔下，駕車的李姓男子夥同姜姓男子及1男1女未成年下車與錢男談論債務問題，隨即將錢男押上車後駛離，蘇女則記下車號報警求助。

警方調查，錢男被押上車後，載往義竹鄉偏僻處，遭多人持棍棒毆打昏迷後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，則丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕往現場，將錢男送醫急救後仍宣告不治。

檢警表示，押人的李男、姜姓男子及1男1女未成年自知難逃追緝，今天向警方投案，錢男疑因積欠新台幣5萬元的債務，後續無法償還，日前曾被毆打教訓，這次多名凶嫌下手過重，造成錢男送醫不治。

李男等4人均供稱，在現場沒有動手，由另一組人馬毆打教訓錢男，只是負責將錢男押過去。警訊後，先將李男等4人移送嘉義地檢署偵辦，並持續追緝涉嫌動手的嫌疑人。檢方晚間複訊後，姜男、李男分別以新台幣3萬及5萬元交保，另2名未成年飭回。

檢方指出，檢警今天會同法醫相驗後，錢男身體外觀多處鈍挫傷，沒利器造成的撕裂傷，但致命傷待解剖確認，預計明天上午解剖釐清死因。

未成年 嘉義 債務

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