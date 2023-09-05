驚！疑釣線亂扔 男子騎車路過慘遭「割喉」

台南市北門區今傍晚發生路過騎士慘遭割喉意外，當事人騎車經過不明原因頸部突劃出一條約20公分明顯細長線，初步調查，疑為釣客扔棄釣線，所幸車速不快幸無大礙，但已嚇出一身冷汗。

意外發生在下午5點多，男子下班騎機車要從北門市區騎車返家，往北經過北門福隆餐廳北側，四周為鹽灘，再經過路旁一棵樹蔭，瞬間發現頸部有刺痛，停下車照鏡子發現頸部竟然還被疑似釣魚線劃出一條約20公分長明顯痕跡。

「若車速再快，沒死大概也省下半條命。」男子說，當時車速不到50公里，可能瞬間被割到情況輕微，若車速再快一點，真的無法想像。彷彿冥冥之中有神明庇佑，返家後第一時間已前往社區寺廟拜拜。