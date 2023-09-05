運將醫院排班內急！下車想尿尿 車竟被開走
張姓男子今天在基隆長庚醫院，見徐姓計程車司機下車如廁，涉嫌上車把車偷開走。開上中山高逃逸途中，撞擊馬姓男駕駛的小貨車，因計程車毀損停靠路旁，見馬來理論，又涉嫌想開走小貨車，被馬男制伏。警方獲將將他帶回偵詢，依強盜、竊盜罪嫌偵辦。
徐姓男子今天下午開車到長庚醫院排班時，因為尿急下車小解，才剛拉開拉鍊，就看到車子竟在移動，被近40歲張男開走。徐男由同業搭載追逐到麥金路婦幼館時，張男見前方塞車迴轉，開上中山高逃逸，徐男未能追回自己的車。
警方接獲徐男報案後，通報各地警力攔截圍捕，分別在中山高五堵交流道等處設置攔截點，不久聽到市警局勤務中心通報，張男開車在南下5.5公里處發生車禍，派員前往現場將他逮捕。
據了解，張男高速行駛時，碰撞馬男駕駛的小貨車，肇事後駛離現場，但因車頭嚴重受損拋錨，停在指標6.6公里路肩。馬男經其他駕駛人告知，肇事車輛是計程車，開車往前追，看到張把計程車停在路旁，下車找張理論時，張男企圖進入小貨車駕駛座，兩人發生扭打，張男最後被馬男制伏。
基隆市警局接獲馬男報案，發現肇事計程車車號正是徐男被偷走的車，調派在五堵交流道設攔截點的警三分局百福所員警，前往現場將張男帶回派出所製作筆錄，車禍另由國道警察處理。
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