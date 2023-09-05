輕鬆賺攏是假！桃園婦買股票轉帳不成 問銀行被及時攔阻

桃園市八德區一名61歲余姓婦人，在家中以網路銀行轉帳不成功，昨下午到銀行諮詢，經行員關懷後發覺有異報警。經了解，婦人透過臉書加入號稱投資穩賺的LINE群組，被要求轉帳到某投資公司買股票，由於婦人轉帳未成功，對方卻提供不同帳號，發覺有異到銀行詢問，及時保住血汗錢。

警方昨下午2點多到場了解，余姓婦人表示，日前在臉書看見投資廣告，便點進去操作，結果對方要求她加入LINE好友，藉此報股票明牌當沖、隔日沖，並說幫忙操作能保證獲利、輕鬆賺等，隨後教導余婦下載一家投資公司的投資程式，可以在該投資公司購買股票。

對方要求余婦購買股票後，以網路銀行轉帳過去對方提供的一組帳號，但余婦要轉帳新台幣5萬6200元時轉不過去，詢問對方又提供另一個帳號，引起婦人存疑，前往銀行詢問行員，經員警查證，該投資公司已被通報多次，婦人才驚覺遭詐騙，成功攔阻。