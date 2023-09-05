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2千萬勞斯萊斯違規搶小黃車位 網友喊諷刺 警：接獲檢舉就告發

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈附近，前天有一輛要價2000萬元勞斯萊斯轎車違規停車，占用計程車排班停車位，造成後方計程車只能停在公車停等區，有人拍下後向媒體反映「好諷刺」；轄區第二警分局表示，該輛轎車已違規，最高可罰1200元，不過此案未接獲檢舉，接獲檢舉將依法告發。

經查，該輛轎車是勞斯萊斯的「Wraith」，新車要價兩千萬元以上，價值不斐，前天卻被市民拍到，在鄰近一中商圈的莒光新城大門前的計程車排班停車位違停，沒有停放在合法的停車場，看到的民眾直呼「諷刺」。

第二警分局說，依照道交條例規定，該輛轎車屬於自用汽車，在營業汽車招呼站停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰，接獲民眾檢舉將依法告發。

第二警分局呼籲，駕駛人停車應選擇合法停車場，依規定停放，若隨意停放專用車格，恐荷包失血，也會妨害其他用路人。

一輛要價2000萬元的勞斯萊斯，前天停在一中商圈附近的計程車排班車格內，後方計程車只能無奈停在後方。圖／讀者提供
一輛要價2000萬元的勞斯萊斯，前天停在一中商圈附近的計程車排班車格內，後方計程車只能無奈停在後方。圖／讀者提供

計程車 停車場 台中市

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