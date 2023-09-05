鬼門關前救回多人 竹縣消防局光明高救隊獲全國金心獎

新竹縣消防局光明高級救護分隊去年於到院前偵測到疑似心肌梗塞的病人數高達40人，並完成12導程心電圖傳輸155次，在台灣心肌梗塞學會舉辦的第二屆金心獎甄選中脫穎而出，榮獲「台灣最佳心肌梗塞緊急救護團隊」，將於9月10日至高雄受獎。

新竹縣消防局指出，心肌梗塞的下一步，往往就是心臟停止，但如果早期發現就有機會阻止憾事發生。光明高救隊員曾多次將民眾從鬼門關前拉回，包括中央氣象局新竹氣象站主任、消防局指揮科小隊長的兄長，就連日前竹北地區火警被救出的母女中，媽媽最初無生命徵象，也是因為光明分隊同仁第一時間的急救，才轉危為安。

新竹縣消防局表示，光明高級救護分隊是新竹縣第一支的高級救護分隊，目前所屬兩部救護車由10位高級救護技術員及4位中級救護技術員全天候混編服勤，以確保出勤的每一趟勤務中都有高級救護技術員的參與，在到院前心肺功能停止案件中更能快速執行給藥、電擊及插管等高級救命術，提供全面的緊急救護服務，拯救更多的生命。

除了專業的救護技術外，光明高救隊曾於2020年贏得中華緊急救護技術員協會辦理第8屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽一般CPR組冠軍、2022年TAMIS第二屆心肌梗塞挑戰賽也拿下第一名；去年也曾獲得內政部消防署「救護績優團隊」的肯定。