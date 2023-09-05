債務引起糾紛 台中男子被前女友轎車拖著走

台中市大里鐵路街前晚發生男子被轎車拖行案，警方據報趕抵，發現是一起男女間的債務糾紛。雖然是男子被拖行，但駕車的女子以腳受傷，堅持對前男友提出傷害告訴。

據了解，楊姓市民欠賴姓前女友16萬元，楊前晚到大里鐵路街找朋友吃飯，賴女得知到場堵人要債，2人一言不合當街拉扯。賴女後來坐上轎車疑要開車走，並丟出疑是男方的東西，男子將東西撿起來，後來打開右後車門彎腰進車內要拿東西，沒想到下半身還在車外、門也沒關，轎車此時起步，楊男幾乎被拖著走，附近民眾驚呼危險。

霧峰警分局內新派出所副所長林尚融說，到場時並未看到拖行一幕，當時車子已經停在路邊，了解後得知2人因債務引起爭執，初步檢視雙方無明顯傷勢，不過賴女以楊男造成她腳受傷，堅持要對他提出傷害告訴，楊男則未提告，將依刑法傷害罪偵辦。