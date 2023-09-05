球棒猴尋仇砸車成員還有未成年 結果劇情反轉

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今清晨5時許，桃園平鎮環南路二段上1輛黑色轎車前後擋風玻璃被6名男子持球棒砸毀，警方獲報後介入調查，發現22歲呂姓男子與王姓男子有債務糾紛，氣憤與19歲林姓男子及4名未成年少年前往砸車，怎料砸錯，砸成53歲鍾姓男子車輛。警逮人後依規定校安通報外，並依少年事件處理法、妨害秩序及毀損罪函送偵辦。

有民眾拍下一段影片，只見畫面中一群人持球棒狂奔後衝上車。原來事發地點在桃園平鎮環南路二段，今清晨5時42分許，與王男有債務糾紛的呂男，率林男及4名未成年少年上門砸車，巨大聲響引來周邊住戶報警。

不過呂男卻砸錯車，砸到鍾男車輛，挖張行徑全被民眾錄下，砸完後6人狂奔上車逃離現場，不過車窗被砸破，地上也出現許多碎玻璃。

平鎮警分局獲報後，立即成立專案小組追查，於案發2個小時內循線將6名涉案男子帶回調查，除依規定校安通報外，並依少年事件處理法、妨害秩序及毀損罪函送偵辦。

桃園平鎮環南路二段上1輛黑色轎車前後擋風玻璃被6名男子持球棒砸毀，警循線逮人。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮環南路二段上1輛黑色轎車前後擋風玻璃被6名男子持球棒砸毀，警循線逮人。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮環南路二段上1輛黑色轎車前後擋風玻璃被6名男子持球棒砸毀。圖／翻攝自記者爆料網
桃園平鎮環南路二段上1輛黑色轎車前後擋風玻璃被6名男子持球棒砸毀。圖／翻攝自記者爆料網

未成年 桃園 債務

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