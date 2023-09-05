球棒猴尋仇砸車成員還有未成年 結果劇情反轉
今清晨5時許，桃園平鎮環南路二段上1輛黑色轎車前後擋風玻璃被6名男子持球棒砸毀，警方獲報後介入調查，發現22歲呂姓男子與王姓男子有債務糾紛，氣憤與19歲林姓男子及4名未成年少年前往砸車，怎料砸錯，砸成53歲鍾姓男子車輛。警逮人後依規定校安通報外，並依少年事件處理法、妨害秩序及毀損罪函送偵辦。
有民眾拍下一段影片，只見畫面中一群人持球棒狂奔後衝上車。原來事發地點在桃園平鎮環南路二段，今清晨5時42分許，與王男有債務糾紛的呂男，率林男及4名未成年少年上門砸車，巨大聲響引來周邊住戶報警。
不過呂男卻砸錯車，砸到鍾男車輛，挖張行徑全被民眾錄下，砸完後6人狂奔上車逃離現場，不過車窗被砸破，地上也出現許多碎玻璃。
平鎮警分局獲報後，立即成立專案小組追查，於案發2個小時內循線將6名涉案男子帶回調查，除依規定校安通報外，並依少年事件處理法、妨害秩序及毀損罪函送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言