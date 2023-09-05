影／汐五高架南向31.2公里3車追撞 1車側翻兩傷送醫

國道1號汐五高架南向31.2公里今天下午發生3車追撞，造成一兩貨車側翻1人受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經使用破壞器材協助貨車駕駛脫困，現場2人輕傷送醫後沒有大礙；另名休旅車駕駛則手肘擦傷沒有送醫，肇事三方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，今天下午2時37分國道1號汐五高架南向31.2公里處發生兩輛休旅車、1輛小貨車追撞意外，造成小貨車側翻駕駛受困車內，現場3車道占用外側車道車流回堵近7公里。