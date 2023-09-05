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影／汐五高架南向31.2公里3車追撞 1車側翻兩傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國道1號汐五高架南向31.2公里今天下午發生3車追撞，造成一兩貨車側翻1人受困，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經使用破壞器材協助貨車駕駛脫困，現場2人輕傷送醫後沒有大礙；另名休旅車駕駛則手肘擦傷沒有送醫，肇事三方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，今天下午2時37分國道1號汐五高架南向31.2公里處發生兩輛休旅車、1輛小貨車追撞意外，造成小貨車側翻駕駛受困車內，現場3車道占用外側車道車流回堵近7公里。

新北市消防局獲報出動人車趕抵使用破壞器材，於下午3時11分協助小貨車駕駛脫困，經檢視小貨車駕駛胸悶無明顯外傷，一輛休旅車乘客胸悶無明顯外傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸皆無大礙。另輛休旅車駕駛手肘擦傷沒有送醫，肇事三方沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。圖／高公局
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。圖／高公局
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架南向31.2公里三車追撞，1車側翻2人輕傷送醫無礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 國道

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