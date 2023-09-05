聽新聞
test
0:00 / 0:00
駕駛分心？國1北向新竹段豐田車追撞工程車 警：未開輔助
國道1號北向99.8公里新竹路段處今天中午發生小客車駕駛疑因分心追撞工程車事故，據悉，小客車未開啟輔助駕駛功能，車禍當下小客車頭到擋風玻璃、車架輪胎都嚴重扭曲毀損，車頭車體嚴重變形，所幸小客車駕駛僅受輕傷，但現場回堵2公里，肇事原因正由警方調查當中。
警方調查，小客車疑因分心未注意車前狀態，追撞於輔助車道施工單位工程車，小客車未開啟輔助駕駛功能，這起車禍造成小客車駕駛受輕傷送新竹馬偕醫院治療。
警方指出，這起事故造成占用輔助車道及內側車道，約回堵2公里，於中午12點57分排除。警方呼籲，駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，勿分心駕駛，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。駕駛人應遵守速限，「保持安全距離，才能順利煞停」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言