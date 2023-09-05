駕駛分心？國1北向新竹段豐田車追撞工程車 警：未開輔助

國道1號北向99.8公里新竹路段處今天中午發生小客車駕駛疑因分心追撞工程車事故，據悉，小客車未開啟輔助駕駛功能，車禍當下小客車頭到擋風玻璃、車架輪胎都嚴重扭曲毀損，車頭車體嚴重變形，所幸小客車駕駛僅受輕傷，但現場回堵2公里，肇事原因正由警方調查當中。

警方調查，小客車疑因分心未注意車前狀態，追撞於輔助車道施工單位工程車，小客車未開啟輔助駕駛功能，這起車禍造成小客車駕駛受輕傷送新竹馬偕醫院治療。