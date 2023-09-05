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駕駛分心？國1北向新竹段豐田車追撞工程車 警：未開輔助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國道1號北向99.8公里新竹路段處今天中午發生小客車駕駛疑因分心追撞工程車事故，據悉，小客車未開啟輔助駕駛功能，車禍當下小客車頭到擋風玻璃、車架輪胎都嚴重扭曲毀損，車頭車體嚴重變形，所幸小客車駕駛僅受輕傷，但現場回堵2公里，肇事原因正由警方調查當中。

警方調查，小客車疑因分心未注意車前狀態，追撞於輔助車道施工單位工程車，小客車未開啟輔助駕駛功能，這起車禍造成小客車駕駛受輕傷送新竹馬偕醫院治療。

警方指出，這起事故造成占用輔助車道及內側車道，約回堵2公里，於中午12點57分排除。警方呼籲，駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，勿分心駕駛，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。駕駛人應遵守速限，「保持安全距離，才能順利煞停」。

據悉，小客車未開啟輔助駕駛功能，車禍當下小客車頭到擋風玻璃、車架輪胎都嚴重扭曲毀損，車頭車體嚴重變形。圖／警方提供
據悉，小客車未開啟輔助駕駛功能，車禍當下小客車頭到擋風玻璃、車架輪胎都嚴重扭曲毀損，車頭車體嚴重變形。圖／警方提供
國道1號北向99.8公里新竹路段處今天中午發生小客車駕駛疑因分心追撞工程車事故。圖／警方提供
國道1號北向99.8公里新竹路段處今天中午發生小客車駕駛疑因分心追撞工程車事故。圖／警方提供

車道 新竹

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