陸戰隊中尉排長疑遭霸凌陳屍榕樹 因這原因研判無他殺

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長今天死於營區，官兵發現他懸在榕樹上，通報憲、警及家屬，鄭母一早接到兒子噩耗，情緒激動，說「兒子是被逼死的」。但軍警因懸吊的高度，研判鄭姓中尉疑是自殺。

據了解，今天清晨6時許，海軍陸戰隊99旅官兵在子儀營區兵舍後方，發現鄭姓中尉排長（23歲）陳屍大榕樹下，立即通報高雄憲兵隊與林園警分局調查。

鄭母也馬上接獲軍方通知，趕去營區，並在電話中向記者說，今天凌晨1點26分，兒子才和她通過電話，說下周放假要回家看她。情緒激動，鄭母認為兒子在電話中並沒輕生徵兆，又不禁哭訴，「我兒子是被逼死的」、「兒子是遭受怎麼樣的對待？有什麼過錯，要逼死他！」要求查明真相。

軍方表示，能體會家屬的懷疑和想法，會盡全力釐清、調查，用客觀調查，還原真相。

據了解，陸戰隊99旅在2016年4月20日、5月1日，分別傳出吳姓女中尉、陳姓中尉在營內寢室、浴室自殺，2人都送醫不治。軍、警今天在接獲99旅通報有人自殺，趕到案發地，發現鄭姓中尉懸吊在榕樹下，因為懸吊處高約1樓，近5公尺高，認為如果有人要將他搬上樹上，製造自殺假象並不太可能，因此研判輕生。