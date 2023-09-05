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洗腎接送車撞上休旅車 宜蘭三星鄉車禍5人送醫

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉今天上午發生一起車禍，55歲的楊姓男子開車接送4名腎病患者，行經義隱橋附近，撞上駕駛豐田休旅車的許姓51歲女駕駛，兩車6人均受輕傷，除了楊男，其餘5人被分別送往羅東博愛及聖母醫院，皆無生命危險。

宜蘭縣消防局今天上午11時許獲報，三星鄉義隱橋有休旅車與廂型車相撞，派遣廣興、羅東、冬山、員山4分隊共4台救護車，到場後發現廂型車是醫療洗腎接送車，載著4名乘客，所幸當下無人受困，都只受到輕傷。

警方調查，楊男當時開車沿大埔中路由南向北行駛，上午11時許到大埔中路與大隱十六路口、義隱二號橋附近，當時沿大隱十六路由東往西行駛的許女恰好經過，2車沒有注意到對方，均未煞停，楊男從側邊撞上許女休旅車的左後車門；2車速度不快，車身並未大損。

據現場畫面，許女行駛支道，路口也畫設讓路線，按理論判斷為主要肇責車輛，惟具體狀況尚待釐清；警方對楊男與許女實施酒測，酒測值均為0。2車共6人受輕傷，許女和楊男車上3人被送往博愛醫院、楊男車上1人被送往聖母醫院，楊男自行就醫，6人目前均無生命危險。

休旅車經過讓路線未停止，左後車門遭到撞擊。記者陳敬丰／翻攝
休旅車經過讓路線未停止，左後車門遭到撞擊。記者陳敬丰／翻攝
洗腎接送車行經義隱橋附近，撞上未停讓的休旅車。記者陳敬丰／翻攝
洗腎接送車行經義隱橋附近，撞上未停讓的休旅車。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭三星鄉洗腎接送車與休旅車相撞，共6人受傷，5人送醫，均無生命危險。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭三星鄉洗腎接送車與休旅車相撞，共6人受傷，5人送醫，均無生命危險。記者陳敬丰／翻攝

休旅車 羅東

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