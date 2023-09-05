聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗腎接送車撞上休旅車 宜蘭三星鄉車禍5人送醫
宜蘭三星鄉今天上午發生一起車禍，55歲的楊姓男子開車接送4名腎病患者，行經義隱橋附近，撞上駕駛豐田休旅車的許姓51歲女駕駛，兩車6人均受輕傷，除了楊男，其餘5人被分別送往羅東博愛及聖母醫院，皆無生命危險。
宜蘭縣消防局今天上午11時許獲報，三星鄉義隱橋有休旅車與廂型車相撞，派遣廣興、羅東、冬山、員山4分隊共4台救護車，到場後發現廂型車是醫療洗腎接送車，載著4名乘客，所幸當下無人受困，都只受到輕傷。
警方調查，楊男當時開車沿大埔中路由南向北行駛，上午11時許到大埔中路與大隱十六路口、義隱二號橋附近，當時沿大隱十六路由東往西行駛的許女恰好經過，2車沒有注意到對方，均未煞停，楊男從側邊撞上許女休旅車的左後車門；2車速度不快，車身並未大損。
據現場畫面，許女行駛支道，路口也畫設讓路線，按理論判斷為主要肇責車輛，惟具體狀況尚待釐清；警方對楊男與許女實施酒測，酒測值均為0。2車共6人受輕傷，許女和楊男車上3人被送往博愛醫院、楊男車上1人被送往聖母醫院，楊男自行就醫，6人目前均無生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言