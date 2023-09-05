陸戰23歲中尉排長疑遭霸凌輕生 雄檢為求慎重「排定複驗」

海軍陸戰隊99旅今晨驚傳軍官輕生事件，軍方證實該名軍官為年僅23歲鄭姓中尉排長，因不明原因懸吊在營區兵舍後方樹上，被人發現時已無生命跡象，而鄭母得知後，心痛哭訴「我兒子是被逼死的」要求軍方給予真相；高雄地檢署獲報後已初步相驗，檢方表示，為求慎重，預計排定複驗。

「鄭姓中尉排長任官1年多，最近表現正常。」海軍陸戰隊指揮部上午9時30分許對外證實，鄭被發現懸吊在營區榕樹上輕生，正盡力協助家屬治喪，確實死因仍待後續調查。

不過，鄭母得知兒子死訊後，點名某連長常言語「羞辱」、「針對」兒子，讓鄭想乾脆放棄軍旅生涯，而今天凌晨1點26分，鄭還曾致電向母親述說遭受連長欺侮，而鄭母當時要兒子忍耐，但鄭要她早點休息，直說下周放假會開車返家探望。

對此，軍方表示，目前該連長已接受調查，而鄭姓中尉排長上午由高雄憲兵隊報請雄檢相驗；雄檢指出，初步相驗已完成，為求慎重，預計排定複驗。