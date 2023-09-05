多年未見親戚來電約投資 87歲婦誤信險遭詐45萬
張姓老婦日前接獲詐騙電話，對方稱是多年未見的親戚，張婦信以為真，依指示加入對方LINE好友，準備匯款45萬元給對方投資，銀行行員察覺異狀，報警處理，台北市內湖分局員警獲報，致電該名「親戚」識破騙局，及時阻詐。
警方調查，內湖分局康寧派出所員警上月接獲通報，轄內華南銀行有名婦人貌似遭詐騙，準備匯出巨款，員警到場發現，87歲張姓老婦欲匯款45萬元，與許久未見的親戚進行投資。
員警進一步釐清，張婦日前接獲不明來電，對方男子自稱許久未見的親戚，指示張婦加入LINE好友後，又稱投資理財需要45萬元，張婦不疑有他，到銀行準備匯款。
員警據張婦LINE回電詢問，男子仍堅稱自己是張婦親戚，直到員警表明警察身分，男子旋即掛斷電話，張婦也才確信自己遭受詐騙。
員警向張婦說明，她是遭遇典型「猜猜我是誰」詐騙手法，接獲不明來電應謹慎查證，否則容易遭受詐騙，所幸此次保住積蓄。
警方表示，常見詐騙手法如「猜猜我是誰」「假交友」「假投資」等，近期也常見詐團假冒公家、民營單位行騙，若民眾接獲異常通知，要求匯款或提供證件，務必提高警覺，可撥打165或110專線查證。
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