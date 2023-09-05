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下樓取餐驚見警上門 新北車手肚餓哀求：能不能讓我拿外送

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區62歲莊姓男子日前遭詐團騙200萬元，土城警鎖定40歲陳姓車手涉案，持拘票前往其住處逮人，剛好見外送員要來送餐，警方趁陳男下樓取餐時將其逮捕。陳男因肚餓難耐，還向警方央求：「能不能讓我拿個外送？」警方擔心外送員未完成送餐會有負評，待陳男取餐後將他帶回警局，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，家住土城的62歲莊姓男子，6月30日接獲陌生電話，對方表示其兒子出事，若要兒子平安無事需要交付200萬元。莊男一時緊張於是依對方指示，將200萬現金放在土城區金城路人行道變電箱旁。莊男放完錢返家後，卻驚見兒子坐在客廳沙發，向兒子確認後才知遭到假綁架詐騙，立即前往土城派出所報案。

土城警方獲報後成立專案小組擴大偵辦，經調閱監視器畫面比對後，鎖定住在淡水的40歲陳姓車手涉案，8月24日晚間持拘票前往陳男住處查緝。當警方到陳男住處大樓前時，剛好聽到外送員與陳男通話表示餐點已送到要陳男下來領取。警方立即至電梯口等待，趁陳男出電梯時立即一擁而上將他逮捕。

陳男見警方出現只好束手就逮，但因肚餓難耐竟向警方央求「能不能讓我拿個外送？」警方擔心外送員無法完成送餐任務會遭負評，於是同意陳男取餐，隨後將陳男與其點的牛肉炒飯一起帶回土城分局，詢後依詐欺罪移送法辦。

警方讓陳男取餐。記者黃子騰／翻攝
警方讓陳男取餐。記者黃子騰／翻攝
陳男下樓取餐，一出電梯口隨遭員警逮捕。記者黃子騰／翻攝
陳男下樓取餐，一出電梯口隨遭員警逮捕。記者黃子騰／翻攝
莊男(紅圈右)將200萬放在變電箱旁，陳姓車手(紅圈左)在旁觀察。記者黃子騰／翻攝
莊男(紅圈右)將200萬放在變電箱旁，陳姓車手(紅圈左)在旁觀察。記者黃子騰／翻攝

外送員

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