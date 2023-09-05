學生搬家家具放屋外竟消失 婦人稱「回收」警仍送辦

各大學將陸續開學，台南永康一名大學生換租、東西暫時放在屋外，離開一陣子就不見。警方查出一名老婦人拿走，她說東西放在路邊，以為人家不要了就「回收」。警方表示近來類似狀況不斷，因屬非告訴乃論罪，就算被害人不告不追究，仍須要移送法辦，不少從未違法的人因而留下前科紀錄。

永康警分局鹽行派出所長侯俊誠表示，一名學生凌晨急忙報案表示搬家物品暫時放在新租屋處外，回舊租屋處點交後折返新住處發現床墊、辦公椅、拖鞋、鞋櫃等生活物品器具竟然消失。

侯俊誠表示，承辦警員黃毓展調閱週邊監視器，發現一婦人穿著雨衣逕自徒步帶走，追查到婦人使用的機車，經監視器詳細比對查出車牌而循線找到婦人，即將開學學生家當失而復得相當感激。

婦人則供稱以為「東西放路旁是沒人要的」，而且還堪用，便隨手拿走要帶回家使用。她還說回到家後女兒有提醒「這些物品都還能用而且滿新的，不太像人家不要的」，就將這些東西暫時放著保管，不知已犯法。警方當場查扣，等待調查後還給失主學生。