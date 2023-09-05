影／違停紅線還不甩警車鳴笛 遭開單台中男秒翻臉大罵

執法不容易！台中市48歲張男機車違停紅線，警方到場鳴笛警示車輛應駛離，張男未移車還走入超商消費，頭家所員警依規定製單告發；張男發現遭開單竟情緒激動對雙警咆哮，警方喝令張蹲下配合盤查，並依規定開出600至1200元違停罰單。

本月2日中午12點多，大雅警分局頭家派出所接獲報案，指潭子區榮興街23號前有車輛違停紅線。警方到場鳴警笛警示違停車輛離去，但張男未理會警方勸導移車，還逕行進入超商消費。

警方依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款依法製單，張男走出超商發現被開單，竟情緒激動大聲對2名警員叫囂，過程全被附近住戶民眾錄下，並放到網路上引發討論。