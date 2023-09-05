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影／違停紅線還不甩警車鳴笛 遭開單台中男秒翻臉大罵

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

執法不容易！台中市48歲張男機車違停紅線，警方到場鳴笛警示車輛應駛離，張男未移車還走入超商消費，頭家所員警依規定製單告發；張男發現遭開單竟情緒激動對雙警咆哮，警方喝令張蹲下配合盤查，並依規定開出600至1200元違停罰單。

本月2日中午12點多，大雅警分局頭家派出所接獲報案，指潭子區榮興街23號前有車輛違停紅線。警方到場鳴警笛警示違停車輛離去，但張男未理會警方勸導移車，還逕行進入超商消費。

警方依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款依法製單，張男走出超商發現被開單，竟情緒激動大聲對2名警員叫囂，過程全被附近住戶民眾錄下，並放到網路上引發討論。

大雅警分局表示，警方上前大聲制止，並要求張男蹲下配合盤查，張男受檢後發現自己言詞失態，對警方表示歉意，警方依規定開罰違停紅線600至1200元罰鍰，並呼籲張男不要再違規停車，以免再次吞單受罰。

台中市48歲張男機車違停紅線，竟不滿警方依規定開單，對警方大聲咆嘯。圖／讀者提供
台中市48歲張男機車違停紅線，竟不滿警方依規定開單，對警方大聲咆嘯。圖／讀者提供

違停 超商 情緒

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