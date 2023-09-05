影／警報大響「發生火災！」三峽社區冒濃煙

新北市三峽區一棟10樓高社區住宅，今天上午8時許，從2樓住戶竄出大量濃煙，社區警報器大響鳴叫「發生火災」，嚇的住戶趕緊往外逃生。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線將火撲滅，經殘火處理，發現客廳神明廳碳化嚴重，初估燃燒面積約5平方公尺。呼籲民眾，家中電線插頭勤擦拭，避免積污發燙引發火災。

據了解，今天上午8時許，新北市三峽區光明街一棟10樓高的社區大樓，2樓一戶住家突然冒出大量濃煙，社區火警警報設備立即響起，不斷鳴叫「發生火災、發生火災…」，嚇的社區住戶趕緊往外逃生。

社區警衛趕緊查看火警受信總機，顯示為二樓某住戶，立即撥打119電話報案。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵，經布水線上樓破門入內灌救，火勢不到10分鐘撲滅。防人員殘火處理，發現客廳神明桌附近碳化嚴重，研判是起火點，現場沒有人受傷，初估燃燒面積約5平方公尺，至於起火原因，有待火場鑑識人員調查釐清。

新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，部分家庭有設置神明廳焚香奉祀神明、祖先，不過神明桌上常年24小時不滅的神明燈，往往易因插座推積灰層、汙損問題，或是神明燈具、燈泡劣質壞損而導致火警發生。