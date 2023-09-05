台中男騎車自摔顱內受傷關房內 警踹破房門救了他一命

台中市霧峰區陳姓市民3日騎機車自摔受傷，警踹門救了他。圖／警方提供

台中市霧峰區陳姓市民3日騎機車自摔受傷，當時未報案也沒就醫，回家後即鎖在房間內，陳父雖曾多次敲門均無回應，後來感覺有異報警處理。警方到場後取得陳父同意踹開房門，原來陳已因頭部受傷嚴重倒臥血泊中，所幸及時送醫救回一命。

霧峰警分局長陳祥麟今給予助人的警員林文鐘表揚，認為因林的機警，才能及時挽救了陳姓市民的性命，值得嘉許。

警方說，萬豐派出所獲報後，立即指派林文鐘前往，到達陳的三樓臥房時，門仍鎖著且無回應。林文鐘為爭取時間，取得陳父同意踹開房門。當時陳躺在地上，周圍滿是血跡，陳則意識模糊無法動彈，生命跡象非常虛弱。但他見警方抵達仍流下眼淚，眼神表達感謝之意。

林文鐘打電話請消防局救護人員趕到，一起將陳抬下樓送醫，醫院查出他有顱內出血，當時父親叫門未應，可能已無力回應，目前仍在醫院治療中。