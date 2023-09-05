台中市7歲女童昨天下午從南屯區住處大樓9樓墜落一樓路面，經民眾發現後告知管理員，當時女童母親仍在客廳看電視，不知房間已發生意外，檢察官今天中午與家屬相驗，女童母親認屍時，忍不住掩面哭泣，檢方根據現場證據，認為當時女童是開啟靠近房間地板的「冷氣室外機露台氣窗」後，爬至露台跌落地面，屬於意外，家屬對死因無意見。

經查，28歲廖姓女子生有一名7歲女兒，二人住在南屯區大墩七街的大樓9樓，昨天下午1時許，有行經該處的民眾發現，女童墜落到一樓地面，趕緊聯絡社區管理員通報，當時廖女與同居男友正在客廳看電視，不知人在房間的女兒已墜落地面，嚇得不知所措。

救護車到場時，女童已無呼吸心跳，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍因全身骨折等傷勢，搶救無效，宣告死亡。

第四警分局鑑識小組到場採證，發現案發的房間的氣窗有上下兩扇，下扇較靠近房間地面，為外推式，高度在成人腰際以下，氣窗連接冷氣室外機的狹小露台。

鑑識人員在窗戶、露台都有採證到女童的指紋、鞋印，沒有採集到其他人的指紋、鞋印，但該氣窗沒有裝設鐵窗或其他阻絕設施，初判是女童開窗後爬出露台，因重心不穩而跌落地面。

廖女警詢時證稱，案發時在客廳看電視，過去有提醒女兒，「不要開窗，很危險」，但沒想到會發生憾事。

警方調查，廖女撫養女童狀況正常，過去無相關兒少保護、家暴紀錄，今天報請台中地檢署檢察官、法醫在東海火化場相驗。

廖女今天中午認屍時，仍難忍悲傷情緒，忍不住掩面哭泣，全案經檢察官訊問後，認為女童死因無外力介入，屬於高處墜落導致多重器官衰竭致死，家屬對死因沒有意見，檢察官指示遺體發還家屬辦理後事。