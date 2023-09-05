聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／不知貨車裝GPS…新莊男偷了南下 警2小時逮到人
楊姓男子2日下午隨機在新北市新莊區偷得一輛貨車南下，途中他人車停在國一南下湖口服務站休息，被警方循線逮捕。曾男見警當場嚇傻，當場帶回偵辦，偵詢時曾男坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，另酒駕則依法開單舉發。
據了解，楊姓男子（52歲）有多項科的他目前無業。這個月2日下午3時許，楊男沿著新北市新莊區龍安路292巷口，隨機扳開整排臨停路邊車輛，偷得一輛沒上鎖、車鑰匙在車上的小貨車。
楊男左右查看確認四下無人扳開車門，旋即偷走貨車一路往南逃逸。殊不知車主在貨車上裝有GPS定位系統，立即報警循線逮人。警方獲報以車追人，2小時後循線在國道一號公路南下湖口服務站，當場逮捕站在貨車旁的楊男。
過程中警聞到楊男身上有濃濃酒味，經酒測值達每公升達0.22毫克帶回偵辦，偵詢時楊男坦承犯行、酒駕，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，另酒駕則依道路交通管理處罰條例第35條開單告發。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言