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影／不知貨車裝GPS…新莊男偷了南下 警2小時逮到人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓男子2日下午隨機在新北市新莊區偷得一輛貨車南下，途中他人車停在國一南下湖口服務站休息，被警方循線逮捕。曾男見警當場嚇傻，當場帶回偵辦，偵詢時曾男坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，另酒駕則依法開單舉發。

據了解，楊姓男子（52歲）有多項科的他目前無業。這個月2日下午3時許，楊男沿著新北市新莊區龍安路292巷口，隨機扳開整排臨停路邊車輛，偷得一輛沒上鎖、車鑰匙在車上的小貨車。

楊男左右查看確認四下無人扳開車門，旋即偷走貨車一路往南逃逸。殊不知車主在貨車上裝有GPS定位系統，立即報警循線逮人。警方獲報以車追人，2小時後循線在國道一號公路南下湖口服務站，當場逮捕站在貨車旁的楊男。

過程中警聞到楊男身上有濃濃酒味，經酒測值達每公升達0.22毫克帶回偵辦，偵詢時楊男坦承犯行、酒駕，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，另酒駕則依道路交通管理處罰條例第35條開單告發。

楊姓男子在新北市新莊區偷的一輛貨車，警2小時後循線在國一南下湖口服務站將人逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子在新北市新莊區偷的一輛貨車，警2小時後循線在國一南下湖口服務站將人逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子在新北市新莊區偷的一輛貨車，警2小時後循線在國一南下湖口服務站將人逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子在新北市新莊區偷的一輛貨車，警2小時後循線在國一南下湖口服務站將人逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子在新北市新莊區偷的一輛貨車，警2小時後循線在國一南下湖口服務站將人逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子在新北市新莊區偷的一輛貨車，警2小時後循線在國一南下湖口服務站將人逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 竊盜

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