影／不知貨車裝GPS…新莊男偷了南下 警2小時逮到人

楊姓男子2日下午隨機在新北市新莊區偷得一輛貨車南下，途中他人車停在國一南下湖口服務站休息，被警方循線逮捕。曾男見警當場嚇傻，當場帶回偵辦，偵詢時曾男坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦，另酒駕則依法開單舉發。

據了解，楊姓男子（52歲）有多項科的他目前無業。這個月2日下午3時許，楊男沿著新北市新莊區龍安路292巷口，隨機扳開整排臨停路邊車輛，偷得一輛沒上鎖、車鑰匙在車上的小貨車。

楊男左右查看確認四下無人扳開車門，旋即偷走貨車一路往南逃逸。殊不知車主在貨車上裝有GPS定位系統，立即報警循線逮人。警方獲報以車追人，2小時後循線在國道一號公路南下湖口服務站，當場逮捕站在貨車旁的楊男。