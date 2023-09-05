病患麻醉隆鼻體溫飆高43.6度死亡 整形名醫沒做這件事要賠556萬

整形醫師陳威宇。圖翻攝自診所網頁

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇4年前替湯姓男子隆鼻，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，陳和診所負責人鄒承軒被湯母提告求償，台北地方法院認為陳未監控湯吐氣的二氧化碳數值，急救未排除誘發高熱的藥品，違反醫療常規，判陳、鄒應賠償湯母556萬餘元，可上訴。

湯2019年3月4日下午1時許到診所花費14萬元接受隆鼻手術，未料下午3時許手術完成後不久，他身體出現異常高溫，體溫飆高至43.6度，送往馬偕醫院急救，到院前已無生命跡象，最終於隔天凌晨0時許因多重器官衰竭而宣告不治。

湯母提告主張，診所當時尚未申請核准登記，陳威宇不是麻醉專科醫師，卻指示蕭姓麻醉護理師代為氣管插管麻醉，並使用高度誘發惡性高熱的藥劑，衛生福利部也審議認定陳「非正當使用合法藥物」，顯然有醫療過失。

湯母指出，陳沒有每5分鐘測量兒子體溫，才會延誤診斷惡性高熱，且陳也未事先備妥足夠的解藥，更沒有立即轉送附近醫學中心急救，反而放任湯昏迷休克在診所等待，送醫也不選擇車程5分鐘的國泰醫院，卻送往車程25分鐘的馬偕醫院，要求陳、鄒賠償喪葬費、醫療費、扶養費、精神慰撫金等共658萬餘元。

陳威宇指出，術前麻醉評估已解釋步驟、風險，並由湯親自在麻醉同意書上簽名，且他具有醫師資格，本就可以執行麻醉醫療業務，醫審會鑑定也認為他使用的藥物、劑量都符合醫療常規，急救處置也沒有過失。

陳說，術前湯告知家族內沒有人對麻醉藥有嚴重反應，他無從知悉湯有引發惡性高熱的體質；鄒則認為自己僅是掛名負責人，無從監督陳執業，也沒參與手術，請求法官駁回訴訟。

台北地院認為惡性高熱前兆是吐氣二氧化碳值飆高，臨床醫師可以從異常濃度而診斷出惡性高熱，但陳手術時未每5分鐘監測體溫，麻醉紀錄單中沒有術中麻醉吐氣末端二氧化氮值的監控紀錄，才會延遲診斷出惡性高熱，認為陳違反醫療常規。

再者，陳發現湯發生惡性高熱症狀後，也沒有更換插管，避免排除剩餘麻醉藥劑的誘發因素，最終導致湯惡性高溫併發多重器官衰竭而死亡，應該負損害賠償責任；鄒身為陳的雇用人，也應負連帶賠償責任，法院審酌後判陳、鄒應連帶賠償556萬餘元。