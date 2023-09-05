快訊

副手呼之欲出！郭台銘曝人選「一定是女性」親揭4條件

蔡總統的非洲外交硬傷：挺台數從扁政府39國縮水到11國

大陸羽賽／寶島對決拍下白馭珀 戴資穎直落2過頭關

病患麻醉隆鼻體溫飆高43.6度死亡 整形名醫沒做這件事要賠556萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

整形醫師陳威宇。圖翻攝自診所網頁
整形醫師陳威宇。圖翻攝自診所網頁

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇4年前替湯姓男子隆鼻，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，陳和診所負責人鄒承軒被湯母提告求償，台北地方法院認為陳未監控湯吐氣的二氧化碳數值，急救未排除誘發高熱的藥品，違反醫療常規，判陳、鄒應賠償湯母556萬餘元，可上訴。

湯2019年3月4日下午1時許到診所花費14萬元接受隆鼻手術，未料下午3時許手術完成後不久，他身體出現異常高溫，體溫飆高至43.6度，送往馬偕醫院急救，到院前已無生命跡象，最終於隔天凌晨0時許因多重器官衰竭而宣告不治。

湯母提告主張，診所當時尚未申請核准登記，陳威宇不是麻醉專科醫師，卻指示蕭姓麻醉護理師代為氣管插管麻醉，並使用高度誘發惡性高熱的藥劑，衛生福利部也審議認定陳「非正當使用合法藥物」，顯然有醫療過失。

湯母指出，陳沒有每5分鐘測量兒子體溫，才會延誤診斷惡性高熱，且陳也未事先備妥足夠的解藥，更沒有立即轉送附近醫學中心急救，反而放任湯昏迷休克在診所等待，送醫也不選擇車程5分鐘的國泰醫院，卻送往車程25分鐘的馬偕醫院，要求陳、鄒賠償喪葬費、醫療費、扶養費、精神慰撫金等共658萬餘元。

陳威宇指出，術前麻醉評估已解釋步驟、風險，並由湯親自在麻醉同意書上簽名，且他具有醫師資格，本就可以執行麻醉醫療業務，醫審會鑑定也認為他使用的藥物、劑量都符合醫療常規，急救處置也沒有過失。

陳說，術前湯告知家族內沒有人對麻醉藥有嚴重反應，他無從知悉湯有引發惡性高熱的體質；鄒則認為自己僅是掛名負責人，無從監督陳執業，也沒參與手術，請求法官駁回訴訟。

台北地院認為惡性高熱前兆是吐氣二氧化碳值飆高，臨床醫師可以從異常濃度而診斷出惡性高熱，但陳手術時未每5分鐘監測體溫，麻醉紀錄單中沒有術中麻醉吐氣末端二氧化氮值的監控紀錄，才會延遲診斷出惡性高熱，認為陳違反醫療常規。

再者，陳發現湯發生惡性高熱症狀後，也沒有更換插管，避免排除剩餘麻醉藥劑的誘發因素，最終導致湯惡性高溫併發多重器官衰竭而死亡，應該負損害賠償責任；鄒身為陳的雇用人，也應負連帶賠償責任，法院審酌後判陳、鄒應連帶賠償556萬餘元。

醫師 手術 馬偕醫院

延伸閱讀

鬼月手術死亡風險比較高？醫師用數據分析告訴你！

超扯！紐西蘭婦女生產後腹痛1年半 肚中遺留餐盤大小的手術用品

男籃世界盃／驚！T1聯盟太陽新洋將出肘 塞爾維亞前鋒二度手術失腎臟

摩鐵開毒趴她一早沒了呼吸 急救腦死一個月拔管不治

相關新聞

病患麻醉隆鼻體溫飆高43.6度死亡 整形名醫沒做這件事要賠556萬

自詡「女神雕刻師」的整形醫師陳威宇4年前替湯姓男子隆鼻，因麻醉引發惡性高熱，體溫高達43.6度，最終多重器官衰竭身亡，陳...

大逆轉！銘傳艦前輔導長妻子下載他出軌影片觸法 獲判無罪

海軍「銘傳艦」前輔導長與女士官有染，輔導長的前妻登入他的雲端硬碟蒐證，下載兩人親密行為影片為證提民事訴訟，卻被控妨害秘密...

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，涉嫌在安南區佃西自辦重劃區案中向業者藉勢藉端索賄1千餘萬元，台南地檢署偵查終結，依貪...

遭疑灌水工程款 台鐵段長、員工及廠商10人罪證不足不起訴

台灣鐵路管理局台北工務段周姓段長及新竹工務分駐所林姓員工，遭控於2008年台鐵辦理「台鐵捷運化計畫」期間，因前手包商承作...

金仁寶翁婿戰！沈軾榮涉洩漏營業秘密3案 再獲不起訴

金仁寶集團自2020年起爆發經營權大戰，造成集團董事長許勝雄與其女婿、金寶前總經理沈軾榮對決，並衍生多起官司。台北地檢署...

影／霹靂！詐團主嫌詐500萬躲透天厝 中警罕見出動甲車破門

台中市警方在今年4、5月間偵辦蔡姓男子為首的詐騙集團，蔡等人以假檢警手法，詐騙大陸人民，不法所得超過500萬元，警方查出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦