殘忍！台南28歲男只因欠5萬 在嘉縣警察局旁被擄走打死

28歲錢姓男子疑欠錢沒還，昨晚在嘉義縣警察局旁，三媽臭臭鍋附近遭人擄走，載至義竹鄉毆打後丟包鹿草鄉偏僻道路，被發現時已無生命。警方組成專案小組深入追查，已有多名嫌犯主動投案，其中包括2名未成年成員，警方持續循線追查主嫌，將依故意殺人罪嫌移送。

據了解，錢姓死者是台南市白河人，向台南市東山區小額放款公司借款5萬元，實際只有拿到4萬5千元，約定固定還錢但拖欠多期未還。錢男昨晚開車載女友外出被攔車，3男1女把他押上白色轎車，驅車直奔義竹鄉約1小時後，遭10多人凶狠毆打，凌晨丟包鹿草鄉偏僻道路。

攔車者疑與打人者為不同掛人馬，錢男未按期還錢已被打過一次，又再次拖欠被毆打，疑嫌犯下手過重，又將錢男丟棄在路邊，被發現時已無呼吸心跳。嫌犯車輛行徑軌異，開到鹿草鄉施家村附近，一直繞路增加查緝難度，因涉案人數眾多目前仍在追查。