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影／電擊槍一發擊中！桃園男失控攀4樓外揮刀 警消合作搶命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名53歲林姓男子昨傍晚與家人吵架情緒失控，持水果刀爬到4樓住家窗外平台，警消獲報到場緊急在樓下架設氣墊，雙方僵持逾1小時，男子仍堅持不離開，對此警方急中生智，向隔壁鄰居借道至陽台，趁林男一不注意從背後電擊，順利將男子拉回屋內送醫，結束一場驚魂。

昨晚間6點10分許，桃園警分局景福派出所接獲民眾報案，一名男子持刀站在住宅4樓窗戶外平台揮舞，險象環生，警方趕抵現場，同時分批封鎖管制區域路段，另外到4樓配合消防人員勸導該男子。

據了解，林男因與親友爭執情緒失控，持水果刀跑到4樓站在窗外平台「要冷靜一下」，但其所站位置沒有圍欄，一不小心就可能墜樓，相當危險，警消擔心發生意外，趕緊在樓下架設氣墊，同時請其家人勸導，但林男情緒始終不穩，員警藉由抽菸喝水，與他閒聊拉近距離冷靜，把刀交給警消人員，但林男不願配合，與警消人員對峙1個多小時。

然而隨後下起雨，平台更加溼滑，林男的處境更加危險，但他態度強硬要求警消離開，警方見情況危急決定採取緊急措施，部分人馬向鄰居借道至隔壁4樓陽台待命，現場的警消持續與林男溝通，吸引其注意力，陽台警力則在消防人員掩護下掏出電擊槍瞄準，一聲槍響正中林男後背，電擊使他全身僵硬失去反抗能力，消防人員一把抱住林男，大家合力奪下水果刀，並將他拉進陽台壓制，隨後將人送醫治療，順利解除危機。

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警方在消防人員掩護下掏出電擊槍瞄準，一聲槍響正中林男後背。記者周嘉茹／翻攝
警方在消防人員掩護下掏出電擊槍瞄準，一聲槍響正中林男後背。記者周嘉茹／翻攝

桃園 情緒 鄰居

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