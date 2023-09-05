影／颱風夜金門無人貨車撞客車 網友熱議扯幽靈車

海葵颱風來襲，造成金門不少災情，昨晚有一輛停放在金信大樓前的小貨車，疑似手煞車未拉，竟自行向後滑動，撞上停放在停車格內之自小客車，由於正值農曆7月，不少網友「疑神疑鬼」，引發討論。

金城分局表示，昨天深夜23時25分許，金城鎮民生路金信大樓前路段發生一起交通事故，一輛停放於金信大樓前的自小貨車，疑似手煞車未拉，向後滑動約20餘公尺後，撞上對向停放在停車格內之自小客車，所幸發生時間為深夜，行經該路段車輛不多且均放慢速度，未釀成其他交通事故。

警方表示，現場無人受傷，警方先將肇事車輛移置保管，將通知車主到案說明以釐清肇事原因。

由於現在正值農曆7月，昨晚又是颱風夜，引起民眾熱議，有人說是被颱風的十級陣風吹的；也有人說是「幽靈車」，網路討論熱烈。