快訊

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

高雄44人吃冰中毒！衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

防癌險藏理賠眉角？癌症高危險群保醫療險掌握1+2原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／颱風夜金門無人貨車撞客車 網友熱議扯幽靈車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

海葵颱風來襲，造成金門不少災情，昨晚有一輛停放在金信大樓前的小貨車，疑似手煞車未拉，竟自行向後滑動，撞上停放在停車格內之自小客車，由於正值農曆7月，不少網友「疑神疑鬼」，引發討論。

金城分局表示，昨天深夜23時25分許，金城鎮民生路金信大樓前路段發生一起交通事故，一輛停放於金信大樓前的自小貨車，疑似手煞車未拉，向後滑動約20餘公尺後，撞上對向停放在停車格內之自小客車，所幸發生時間為深夜，行經該路段車輛不多且均放慢速度，未釀成其他交通事故。

警方表示，現場無人受傷，警方先將肇事車輛移置保管，將通知車主到案說明以釐清肇事原因。

由於現在正值農曆7月，昨晚又是颱風夜，引起民眾熱議，有人說是被颱風的十級陣風吹的；也有人說是「幽靈車」，網路討論熱烈。

金城分局提醒，駕駛人應養成良好停車習慣，於停車後應檢視是否已排入P檔、手煞車或腳煞車是否已完成，尤其於有坡度的道路更應隨時留意，以避免發生意外事故，保障自己與他人的安全。

金門颱風夜，一輛貨車疑似未拉手煞車向後滑動，撞上路旁小客車。圖/讀者提供
金門颱風夜，一輛貨車疑似未拉手煞車向後滑動，撞上路旁小客車。圖/讀者提供
金門颱風夜，一輛貨車疑似未拉手煞車向後滑動，撞上路旁小客車。圖/讀者提供
金門颱風夜，一輛貨車疑似未拉手煞車向後滑動，撞上路旁小客車。圖/讀者提供

海葵颱風

延伸閱讀

海葵夜奔金門 留下水氣中部以北今午後掀豪大雨

影／海葵暴雨炸金門 金城低窪區水淹50公分

海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

金門一級開設全力防海葵 明日正常上班上課

相關新聞

影／屏東奇葩駕駛一路倒著開 網友：「運轉手之戀」神還原

屏東1輛休旅車日前疑似因機械故障，駕駛竟打倒車檔跟在一台機車後方，沿屏東市和生路二段行駛，如同電影「運轉手之戀」中的倒車...

肇逃抓到了！台東58歲女酒駕撞死騎單車老翁 辯稱「不知撞到人」

台東市區昨晚發生一起肇逃車禍，85歲李姓老翁騎乘單車出門，行經南島大道遭一輛休旅車從後方追撞，送醫後傷重不治，肇事車輛疾...

疑天雨路滑 國1台中段轎車自撞護欄 車頭全爛180度倒轉

海葵颱風通過台灣後，台中昨晚大雨，一輛轎車昨天深夜行經國道一號台中段，疑因天雨路滑，轎車自撞護欄後車頭180度倒轉，車頭...

影／高雄鼓山醉男向遊客借電充 情緒失控轉頭跳海不幸溺斃

高雄鼓山昨晚23歲曾姓男子在輪渡站旁喝酒，因手機沒電向路旁遊客借充車電，數分鐘後，遊客認為電力足可聯繫親友，即拔除充電線...

海軍陸戰隊99旅中尉排長樹下死 士兵驚見搶救不及

海軍陸戰隊99旅今天傳出軍官命案，1名鄭姓中尉排長今天清晨在營區兵舍後方，經士兵發現懸在樹下，軍方趕緊上前救人，但驚覺軍...

陸戰99旅23歲中尉排長之死 母激動「兒子是被逼死的」

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長今天死於營區，鄭母今天接獲軍方通知兒子噩耗，情緒激動，說兒子今天凌晨還「好好的」跟她通電話聊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦