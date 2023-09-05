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宜蘭艦千里送藥救援返台 管碧玲：幸好海巡趕到了

中央社／ 記者林巧璉高雄5日電

屏東琉球籍「旭承輝」漁船船員由宜蘭艦接駁救回。聯合報記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船船員由宜蘭艦接駁救回。聯合報記者古和純／翻攝

屏東籍「旭承輝」漁船在公海失火10人棄船被救起，因船長血壓飆高急需用藥，宜蘭艦千里送藥救援今天返台，船長經投藥後狀況已穩定，海委會主委管碧玲說，幸好海巡弟兄趕到了。

管碧玲今天透過社群媒體臉書（Facebook）說，宜蘭艦千里送藥，航行3000浬，共花費12天，歷經2個颱風，宜蘭艦今天包括船員全數抵台。

管碧玲以視訊和宜蘭艦艦長許智傑通話，許智傑說，海巡接到「旭承輝」船長時，他的血壓飆到233（血壓正常值為「收縮壓<120mmHg、舒張壓<80mmHg」），「好在我們去接了，投藥後船長降到160、昨天降到140，很穩定了。」

許智傑表示，艦上有30名海巡人員，一同分擔工作，很感謝他們的幫忙。這次航程雖遭遇數個颱風，但大家盡一切可能地避開颱風、安全地回來，也把10名船員照顧得很好，收到很多關心。

「真是太危險了，好在我們海巡有趕到。」管碧玲說，世界各主要國家，當國民在海上遇難時，把國民救援回來都是國家的責任，都用國家的能量來救援。

管碧玲提到，這次事件因國家制度還沒有補助空運救援方案，所以需要海巡署執行救援，非常感謝海巡弟兄，後續會與行政院溝通，讓國家對遠洋救援，也能有完備的空運救援方案。

海巡署 管碧玲 宜蘭

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