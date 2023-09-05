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影／屏東奇葩駕駛一路倒著開 網友：「運轉手之戀」神還原

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市和生路二段出現奇葩駕駛一路倒著開。警方表示，該名駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。圖／取自社會事新聞影音社群
屏東市和生路二段出現奇葩駕駛一路倒著開。警方表示，該名駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。圖／取自社會事新聞影音社群

屏東1輛休旅車日前疑似因機械故障，駕駛竟打倒車檔跟在一台機車後方，沿屏東市和生路二段行駛，如同電影「運轉手之戀」中的倒車場景，引起用路人注意；警方表示，該名駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，以危險方式駕車，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

許姓汽車修理師傅表示，該車輛可能是因為變速箱故障，造成駕駛無法順利排檔，會沿路倒車行駛可能是為了到自身熟悉的修車廠處理，但如此行為已造成其他用路人危險，應於發現故障時通知道路救援，支付數千元托運費用，由業者負責運送車輛，不應冒風險造成其他用路人危險。

警方表示，以倒車行駛在馬路上且穿越路口的駕駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款以危險方式駕車，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，若民眾遇類似情形，可撥打110電話報案，由警方到場協處。

屏東市和生路二段出現奇葩駕駛一路倒著開。警方表示，該名駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。圖／取自社會事新聞影音社群
屏東市和生路二段出現奇葩駕駛一路倒著開。警方表示，該名駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。圖／取自社會事新聞影音社群

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