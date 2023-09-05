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「4颱環伺」宜蘭艦千里送藥救援 遇險10船員今平安返回

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

屏東琉球籍「旭承輝」漁船上月23日於日本外公海失火，10名船員棄船逃生，海巡署獲報後，長達11天救援任務，歷經蘇拉、海葵、丹瑞及鴻雁4颱風環伺，因船長有用藥需求等因素，宜蘭艦出動接駁千里送藥，如今終於順利將10人平安返抵台北港碼頭。

海巡署艦隊分署表示，「旭」船當時距基隆嶼東北方約3400公里處（日本外公海海域）失火，10人棄船逃生後，所幸全員由我國附近作業漁船救起，又因船長高血壓無藥可用，恐有生命危險，即向海巡署尋求協助。

海巡署綜合考量，作業漁船載運空間不足、船長用藥需求、颱風海象不佳等因素，8月25日下午4時許，派遣宜蘭艦出勤執行救援任務。

8月30日晚間，宜蘭艦先將遇險船員全數接駁上艦艇後，立即將藥物提供船長服用，並由具EMT2證照（中級技術救護員）同仁檢視船員身體狀況，並安排船員於艙間休息及提供飲食照護。

今天上午，10名遇險船員終於平安返回國門與家屬團圓，海巡署艦隊分署宜蘭艦圓滿達成11天救援任務。

屏東琉球籍「旭承輝」漁船順利自宜蘭艦下船返抵國門。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船順利自宜蘭艦下船返抵國門。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船船員由宜蘭艦接駁救回。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船船員由宜蘭艦接駁救回。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船順利自宜蘭艦下船返抵國門。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船順利自宜蘭艦下船返抵國門。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船順利自宜蘭艦下船返抵國門。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船順利自宜蘭艦下船返抵國門。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船船長以視訊看診取藥。記者古和純／翻攝
屏東琉球籍「旭承輝」漁船船長以視訊看診取藥。記者古和純／翻攝

海巡署 宜蘭 日本

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