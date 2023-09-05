太魯閣號再搜13袋遺物！家屬指「程序一定有瑕疵」 律師：這2方責任恐比台鐵大

image source：FB／太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次

文／陳彥羽

2021年的台鐵太魯閣號出軌事件，釀成49死慘劇。日前罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，於車廂內發現「罹難者遺骸」，引發社會譁然。今（4）日檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，目前已清理出13個大塑膠袋的物品。

家屬「不難保未來再發生」 律師:花檢、運安會責任更重大

罹難者家屬代表陳鵬年於受訪時表示，自己接到車廂內發現遺骸的消息時，內心大為震驚，不過能體諒當時的搜救狀況，畢竟當時自己也在車上，能理解在嚴峻的環境內要清查仔細不太可能，但回歸根本面，這部分的程序肯定有一定的瑕疵，家屬沒有要責怪任何單位，但是希望相關單位能檢討，「不難保這種事情未來又會再發生」。

罹難者家屬委任律師陳孟秀指出，這件事不光是台鐵單方面的責任，「花蓮地檢署、運安會兩方的責任恐怕比台鐵更加重大」。陳孟秀提到，運安會在事後進行了完整調查，過程中難道不需要對遺留物進行確認與分析嗎？現場所留下來非車廂內的物品高達94件，運安會在調查過程中完全沒有發現嗎？不免讓人對於運安會調查報告的完整性打上一個問號。

家屬盼：希望調查越快越好 探索概念出現「運安會調查」、「台鐵局」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/28～2023/09/03）統計調查，台鐵的探索概念可以分為兩個部分，第一部分與罹難者相關，在探索概念中出現「太魯閣的眼淚」、「王薇君」、「頭蓋骨」；第二部分則與事件調查相關，在探索概念中出現「運安會調查」、「台鐵局」、「王國材」。

陳鵬年妻子說，今天是她第一次看到女兒搭乘的車廂外觀，還是很難想像當下女兒在車子裡面的狀況，還是覺得很難過。陳鵬年也呼籲，希望調查進度能夠越快越好，「很多東西都是家屬跟逝去的家人最後連結的物品」，能夠越快處理好越好。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月28日至2023年09月03日。





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