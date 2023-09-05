肇逃抓到了！台東58歲女開車撞死騎單車老翁 辯稱「不知撞到人」

台東市區昨晚發生一起肇逃事故，85歲騎單車出門的老翁傷重不治，車輪胎也嚴重變形。記者徐白櫻／翻攝

台東市區昨晚發生一起肇逃車禍，85歲李姓老翁騎乘單車出門，行經南島大道遭一輛休旅車從後方追撞，送醫後傷重不治，肇事車輛疾駛離去未停留。警方調閱監視器，已將涉嫌肇逃的葉姓女車主查緝到案，葉女辯稱返家行經南島大島，根本不知道撞到人，全案待檢察官驗屍後進一步指揮偵辦。

昨晚6點40分，李姓老翁騎單車從史博館往市區前進，疑遭後方車輛追撞，目擊者聽見巨大聲響，後來看見一輛疑似肇事的休旅車加速逃逸，被撞老翁躺在地上奄奄一息，救護人員到場時發現已無呼吸心跳，搶救無效。

58歲葉姓女車主肇事後返家，當時車上沒有其他乘客，警方查緝到案。警方初步鑑識，葉女駕駛的休旅車引擎蓋有撞擊痕跡，不過葉女堅稱不知道有撞到人。