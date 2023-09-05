台南老翁低血糖體力不支路倒 暖警火速救援

84歲劉姓老翁（中），身體不適跌倒坐臥在台南市中西區信義街，台南市警二分局警員將他攙扶護送安全返家門。記者黃宣翰／翻攝

84歲劉姓老翁昨天中午身體不適跌倒坐臥在台南市中西區信義街，警員接獲民眾報案後到場了解，他因血糖過低引發全身癱軟導致路倒，警員護送安全返家門。

台南市警二分局海安所警員盧卜誠、李俊諺獲報到場，發現是劉姓老翁手拿著拐杖坐臥在地上，老翁表示他本身有高血壓及血糖病史，中午還沒吃午餐就獨自步行外出，一陣頭暈目眩後就跌倒癱軟在地。

警員知悉後立即通知消防救護人員到場檢查傷勢，在救護人員評估老翁狀況無礙，擔心如讓老翁自行返家，萬一再次跌倒或因體力不支恐發生意外，因為他住在附近的忠孝街，攙扶起老翁上擔架，協助護送返回住家。

老翁家屬開門見到員警將劉翁安全護送回家，表示幸好今日有警方熱心協助，老翁才能平安回來，並大讚：「有人民保母真好！」

台南市警二分局說，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，適時告知親友近期特殊身體狀況，出門記得添加衣物隨時注意保暖，如身體有異常請盡速就醫，遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助。