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影／高雄鼓山醉男向遊客借電充 情緒失控轉頭跳海不幸溺斃

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄男子醉酒落海後，警消協力將將救起已無生命跡象的男子緊急送醫。記者古和純／翻攝
高雄男子醉酒落海後，警消協力將將救起已無生命跡象的男子緊急送醫。記者古和純／翻攝

高雄鼓山昨晚23歲曾姓男子在輪渡站旁喝酒，因手機沒電向路旁遊客借充車電，數分鐘後，遊客認為電力足可聯繫親友，即拔除充電線，但曾男哀求未果情緒失控，竟衝進鼓山魚市場並跳入海中，雖經警消救援仍宣告不治，全案已報請檢方相驗釐清。

鼓山分局指出，新濱所昨晚11時獲報，在鼓山輪渡站前知名冰店外有醉漢滋事，立即派遣線上警組到場。但警方到場時，已無人滋事作亂，但有目擊指出，男子疑似醉酒後，情緒失控與遊客發生爭執，逕自往港邊跑去，而員警趨前找尋便聽見有物體落海的重擊聲。

由於，曾男疑似落海，當下警方通知，港區相關單位協助搜尋，經一番搜救在水中終於找到曾男，可惜他已無生命跡象，送醫仍宣告不治。

初步了解，落海曾男原在輪渡站旁喝酒，因為手機沒電而向遊客借用車內充電，數分鐘後，遊客認為已有足夠電力可聯繫親友，即拔除充電線，男子哀求未果後情緒失控，以頭部連續撞擊遊客車窗，車上3男2女受到驚嚇下車察看，其中一人安撫曾男未果，男子吼叫後衝進鼓山魚市場內，疑似逕自跳入海中。

警方後續已聯繫男子父親前來，家屬對於本案無意見。警方已通知該車遊客返回協助調查，全案報請檢察官相驗釐清男子死亡原因。

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