台東6旬男騎單車遭休旅車追撞命危 駕駛肇事逃逸

台東市南島大道今晚發生腳踏車遭休旅車追撞，腳踏車騎士當場失去生命跡象。目擊者向警方表示，肇事休旅車逃逸。警方根據監視器，追緝休旅車駕駛。

警方表示，今天傍晚6時許，1名約60歲的男子騎腳踏車，遭疾駛的休旅車追撞，當場趴地失去生命跡象。對向車道有人目擊，肇事休旅車仍加速逃逸，警方正依民眾提供線索及附近監視器，追緝肇事者。

目擊者表示，當時60歲男子騎著腳踏車，後方1輛休旅車疾駛，撞到人後，完全沒減速，甚至加足馬力往前逃逸，後方有騎士趕緊去追，但因路面多樹枝，不敢騎太快，被休旅車逃逸。

男子被撞後，趴在地上一動也不動，救護車趕來時，發現無呼吸心跳，立即進行CPR，並裝設儀器，119同時派車前來接駁救護，送往馬偕醫院搶救。