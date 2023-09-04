快訊

台中女童從9樓墜落送醫搶救不治 媽媽在家...被管理員通報才發現

烏克蘭國防高層人事大地震！防長請辭 傳將接任駐英大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中7歲女童墜樓骨折亡 母在家還是管理員通報她

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市7歲女童在今天下午1時許時，從南屯區的住宅大樓墜落，疑因不明原因爬行至房間窗戶後墜落到一樓，經管理員發現後通報，當時女童的廖姓生母在家，但與女童在不同房間，女童送醫急救後仍宣告不治，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，7歲女童與廖姓母親（28歲）、廖女男友住在南屯區一棟大樓，今天下午1時許，女童從住處大樓9樓的窗戶陽台墜落到一樓，經由管理員發現後，趕緊通報警、消到場，救護車到場時，女童已無呼吸心跳、全身骨折，經送醫搶救30分鐘，仍在今天下午2時許宣告不治。

警方鑑識小組到場採證，在女童房間的窗戶通報發現疑似鞋印與指紋，因窗戶沒有加裝鐵窗等安全維護設施，初步判斷女童不明原因至該通道後不慎摔落。

經查，女童家無相關兒少保護、家暴記錄可稽，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市一名七歲女童今天從住處9樓陽台墜樓身亡。圖／讀者提供
台中市一名七歲女童今天從住處9樓陽台墜樓身亡。圖／讀者提供

房間 檢察官 家暴

延伸閱讀

高雄85大樓成蚊子館？ 網揭震驚現況「一堆非法做黑的」

淡水新民隧道口汽機車對撞 騎士雙腳骨折、多處擦挫傷

北市大安驚傳墜樓...20歲男自12樓墜落停車場 送醫仍宣告不治

颱風海葵來襲小琉球船班停航 海巡派艇馳援骨折婦

相關新聞

影／台中7歲女童墜樓骨折亡 母在家還是管理員通報她

台中市7歲女童在今天下午1時許時，從南屯區的住宅大樓墜落，疑因不明原因爬行至房間窗戶後墜落到一樓，經管理員發現後通報，當...

影／貨車撞轎車翻倒農田畫面曝光 肇事駕駛默默跑了

宜蘭三星鄉雙和中路與雙和一路口發生車禍，小貨車與轎車在路口重大撞擊後，小貨車栽田裡、轎車車頭全毀，轎車黃姓駕駛下車走到路...

冰箱掉落國道釀3車碰撞 警開罰3000元至1萬8000還有刑責

國道四號西向12.5公里豐原段前天發生冰箱掉落，造成3輛轎車碰撞事故，國道警方查出肇事駕駛，依道路交通管理處罰條例第30...

台中東區賣場多、烏龍竊案頻傳 一派出所每月有10件

台中市東區近年來新增不少賣場，包括LaLaport、新時代購物廣場、秀泰站前店等，吸引民眾前往，不過第三警分局立德所在近...

常運動無病史…桃園男打球後突頭暈 竟心肌梗塞險沒命

桃園市八德區一名年約40歲的詹姓男子，上週於球場運動後突然感到頭暈、肢體無力，救護人員獲報到場，判斷患者有休克症狀，立即...

影／破萬進口嬰兒車遭竊改裝成資收推車 警逮拾荒老人遭攻擊

新北市新莊區1名少婦，日前將價值1萬7千元的進口嬰兒車停在家門前遭竊，警方昨天逮到拾荒老人，竊嫌惱羞成怒還拿資收物扔擲員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦