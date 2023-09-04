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影／台中7歲女童墜樓骨折亡 母在家還是管理員通報她
台中市7歲女童在今天下午1時許時，從南屯區的住宅大樓墜落，疑因不明原因爬行至房間窗戶後墜落到一樓，經管理員發現後通報，當時女童的廖姓生母在家，但與女童在不同房間，女童送醫急救後仍宣告不治，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
經查，7歲女童與廖姓母親（28歲）、廖女男友住在南屯區一棟大樓，今天下午1時許，女童從住處大樓9樓的窗戶陽台墜落到一樓，經由管理員發現後，趕緊通報警、消到場，救護車到場時，女童已無呼吸心跳、全身骨折，經送醫搶救30分鐘，仍在今天下午2時許宣告不治。
警方鑑識小組到場採證，在女童房間的窗戶通報發現疑似鞋印與指紋，因窗戶沒有加裝鐵窗等安全維護設施，初步判斷女童不明原因至該通道後不慎摔落。
經查，女童家無相關兒少保護、家暴記錄可稽，全案將在明天報請檢察官相驗，釐清死因。
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