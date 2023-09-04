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冰箱掉落國道釀3車碰撞 警開罰3000元至1萬8000還有刑責

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道四號西向12.5公里豐原段前天發生冰箱掉落，造成3輛轎車碰撞事故，國道警方查出肇事駕駛，依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款規定，罰掉落物駕駛3000元至1萬8000元罰鍰，另涉嫌公共危險罪部分，警方後續偵辦中。

國道第三公路警察大隊今天說明，前天晚上6點37分，在國道四號西向12.5公里處，發生掉落物交通事故案，警方當天獲報國道有掉落物，派員警到場，發現掉落物是冰箱，掉落在內側車道，現場共有3輛轎車因此碰撞肇事。

警方將依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款規定，處罰掉落冰箱駕駛3000元至1萬8000元罰鍰，另涉嫌公共危險罪部分由三大隊刑事組後續偵辦中。。

警方提醒用路人，國道掉落物阻礙交通並容易引發事故，提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」。

國道四號西向12.5公里處，本月2日發生冰箱掉落物，造成3車碰撞事故。圖／警方提供
國道四號西向12.5公里處，本月2日發生冰箱掉落物，造成3車碰撞事故。圖／警方提供
國道四號西向12.5公里處，本月2日發生冰箱掉落物，造成3車碰撞事故。圖／警方提供
國道四號西向12.5公里處，本月2日發生冰箱掉落物，造成3車碰撞事故。圖／警方提供
國道四號西向12.5公里處，本月2日發生冰箱掉落物，造成3車碰撞事故。圖／警方提供
國道四號西向12.5公里處，本月2日發生冰箱掉落物，造成3車碰撞事故。圖／警方提供

國道 冰箱

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