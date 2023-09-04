台中東區賣場多、烏龍竊案頻傳 一派出所每月有10件

台中市東區近年來新增不少賣場，包括LaLaport、新時代購物廣場、秀泰站前店等，吸引民眾前往，不過第三警分局立德所在近日，已接連接獲2起烏龍報案，都是在新時代廣場發生，分別是新竹少年與台中主婦，都是遺忘背包報警失竊，但都順利找回，立德所也統計，每月至少都會有10起類似的烏龍竊案。

第三警分局立德所表示，因為東區新、舊購物中心多，吸引不少遊客到訪，近來越來越多的烏龍竊案，包括機車忘記停放地點報失竊，或是隨身背包、物品遺落在賣場，也向警方報失竊等，初步統計每月類似的烏龍竊案約有10起，也提醒民眾多加留意。

立德所說，近日就接連接獲新時代購物廣場的中心的烏龍竊案，第一起是新竹市邢姓少年與友人相約到台中一日遊，但晚間7時許時，發現裝有藍芽耳機、8千元現金及回程高鐵票的側背包不見，詢問服務台也無人拾獲，因此判斷遭竊報警，後來經調閱監視器，發現已有民眾將背包送往服務台招領。

立德所說，另一起則是莊姓主婦與女兒前往新時代用餐時，也是發現側背包不見而報案，同仁到場後，也是協助莊女回憶購物的過程，順利在賣場一樓的咖啡廳發現莊女遺留的包包，莊女也直說「對不起，真的好丟臉，我是第一次這樣，謝謝你們」。

第三警分局提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。