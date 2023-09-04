快訊

【即時短評】副手走人！新竹大秘寶未挖到 高虹安先留下人事大秘寶？

香港麥當勞突宣布今起「停售咖啡」引熱議！台灣麥當勞回應了

海葵減弱持續往西移動！3縣市脫離暴風圈 傍晚至晚間本島有望解除陸警

台中東區賣場多、烏龍竊案頻傳 一派出所每月有10件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區近年來新增不少賣場，包括LaLaport、新時代購物廣場、秀泰站前店等，吸引民眾前往，不過第三警分局立德所在近日，已接連接獲2起烏龍報案，都是在新時代廣場發生，分別是新竹少年與台中主婦，都是遺忘背包報警失竊，但都順利找回，立德所也統計，每月至少都會有10起類似的烏龍竊案。

第三警分局立德所表示，因為東區新、舊購物中心多，吸引不少遊客到訪，近來越來越多的烏龍竊案，包括機車忘記停放地點報失竊，或是隨身背包、物品遺落在賣場，也向警方報失竊等，初步統計每月類似的烏龍竊案約有10起，也提醒民眾多加留意。

立德所說，近日就接連接獲新時代購物廣場的中心的烏龍竊案，第一起是新竹市邢姓少年與友人相約到台中一日遊，但晚間7時許時，發現裝有藍芽耳機、8千元現金及回程高鐵票的側背包不見，詢問服務台也無人拾獲，因此判斷遭竊報警，後來經調閱監視器，發現已有民眾將背包送往服務台招領。

立德所說，另一起則是莊姓主婦與女兒前往新時代用餐時，也是發現側背包不見而報案，同仁到場後，也是協助莊女回憶購物的過程，順利在賣場一樓的咖啡廳發現莊女遺留的包包，莊女也直說「對不起，真的好丟臉，我是第一次這樣，謝謝你們」。

第三警分局提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。

倘若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，也可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。

台中市第三警分局在近日接獲兩起新時代購物中心的烏龍竊案，一件是莊姓婦人遺失背包。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局在近日接獲兩起新時代購物中心的烏龍竊案，一件是莊姓婦人遺失背包。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局在近日接獲兩起新時代購物中心的烏龍竊案，一件是新竹少年遺失側背包。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局在近日接獲兩起新時代購物中心的烏龍竊案，一件是新竹少年遺失側背包。圖／第三警分局提供

延伸閱讀

颱風前台南辦東區好時光市集 民眾漫步社區體驗人文美

方便上國3 連接嘉縣市盧山橋改建及東義路聯外道拓寬全完工

彰化市彰南路違停嚴重 議員建議大竹排水加蓋做停車場

王陽明東區試駕900萬豪車竟飆時速90公里 裁罰2千元

相關新聞

影／破萬進口嬰兒車遭竊改裝成資收推車 警逮拾荒老人遭攻擊

新北市新莊區1名少婦，日前將價值1萬7千元的進口嬰兒車停在家門前遭竊，警方昨天逮到拾荒老人，竊嫌惱羞成怒還拿資收物扔擲員...

台中東區賣場多、烏龍竊案頻傳 一派出所每月有10件

台中市東區近年來新增不少賣場，包括LaLaport、新時代購物廣場、秀泰站前店等，吸引民眾前往，不過第三警分局立德所在近...

常運動無病史…桃園男打球後突頭暈 竟心肌梗塞險沒命

桃園市八德區一名年約40歲的詹姓男子，上週於球場運動後突然感到頭暈、肢體無力，救護人員獲報到場，判斷患者有休克症狀，立即...

連颱風天也要騙！ 六旬老翁險被騙4千

海葵颱風來襲，台南市夜間風雨漸強，安南區陸續傳出路樹及圍籬傾倒。員警今天凌晨1點多執行巡邏防災勤務，接獲轄內超商報案表示...

海葵颱風風雨不斷 陽明山女騎士閃路樹枝條自摔送醫

海葵颱風外圍環流持續影響台灣，陽明山仰德大道一段靠近國安局周邊路樹枝條斷裂掉落路面，今早8時許，55歲黃姓女騎下山行經路...

男沉溺手遊父親受不了開罵 他負氣離家滂沱大雨中走到東港

家住屏東市的19歲黎姓男子，昨天颱風天在家因沉溺手機和線上遊戲和父親發生激烈爭吵，一氣之下帶著到簡單的衣物行李，以徒步和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦