影／颱風夜壓馬路糾紛惹禍 安平員警帶回滋事者法辦

台南市安平區安港路與世平一路口昨天凌晨發生聚眾打架糾紛，員警到場眾人四散，在周邊擴大搜尋城平路發現多名年輕人騎乘機車未戴安全帽，手持棍棒揮舞；示警要求停車接受盤查，眾人持棍棒揮舞，欲騎車逃離現場，警員對空開1槍將滋事者法辦 。

據了解，有機車族9月3日凌晨2點到安平騎機車夜遊，並在安平區安港路與世平一路口發生聚眾打架糾紛。

台南市警四分局員警到場雖未發現，主動在周邊擴大搜尋時，於安平城平路、世平一街發現有一群年輕人騎乘機車未戴安全帽，手持棍棒揮舞。

警車尾隨蒐證，行駛至州平二街與同平路108巷實施攔查時，又發生好奇民眾跟隨警車圍觀且車速過快，因而自後方追撞巡邏車受傷。

警方盤查時，這群年輕人竟未停車接受盤查，仍持棍棒揮舞並欲騎車逃離現場，為控制現場騷亂，依警械使用條例第4條對空鳴槍1槍示警，並於控制現場後帶回2車4人調查，同時追緝其他涉案7人到案說明。

警詢後將何姓少年（17歲）等10名少年依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送台南地院少年法庭審理，成年林姓男子則移送台南地檢署法辦。