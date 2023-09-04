常運動無病史…桃園男打球後突頭暈 竟心肌梗塞險沒命

桃園市八德區一名年約40歲的詹姓男子，上週於球場運動後突然感到頭暈、肢體無力，救護人員獲報到場，判斷患者有休克症狀，立即給予靜脈注射輸液，並將患者送醫救治。對此醫院判斷為心肌梗塞，所幸男子經過一週的治療康復出院，昨特別前往大湳消防分隊致謝。

當時男子運動完突身體不適，救護人員獲報到場，發現患者倒臥地上，膚色蒼白冒冷汗、橈動脈摸不到血壓低，判斷有休克症狀，立即給予靜脈注射輸液，並將男子送上救護車緊急送醫，到院後立即被判斷為心肌梗塞，給予心導管手術，經過約一個禮拜的住院及治療，如今順利出院。

詹姓男子表示，平常有保持運動的習慣，過去沒有心臟病史或家族史，豈料運動完後突然感到不適，隨即倒臥地上，到院後被告知是心急梗塞時相當訝異，很慶幸第一時間救護人員協助評估處置並即時送醫。為感念救護人員的專業辛勞，昨詹男特別至大湳分隊感謝當日出勤人員的專業判斷及救護技術，並送上水果以表心意。