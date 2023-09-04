連颱風天也要騙！ 六旬老翁險被騙4千
海葵颱風來襲，台南市夜間風雨漸強，安南區陸續傳出路樹及圍籬傾倒。員警今天凌晨1點多執行巡邏防災勤務，接獲轄內超商報案表示60歲郭姓男子欲購買4千元APP點數，店員驚覺他遭詐騙，請來警員成功勸阻保住他積蓄。
台南市警三分局海南派出所所長毛奇揚，接獲報案後立即率領警員謝志駿趕往現場關心，經瞭解郭於網路認識名為「Seo graden」女性網友，並加入 Line 好友開始聊天後，雙方相談甚歡，約定出外見面前，女方即表示需購買4千元APP點數，並將序號及密碼傳給她作為保證金才能答應見面。
員警了解案情後，立即向郭解釋這為常見詐騙手法，適時關懷後，郭才驚覺是詐騙集團所為，員警立即協助將已傳送出去的序號及密碼等照片收回，並經超商店員確認該筆款項尚未兌領，警民聯手及時保住郭的金錢。
台南市南警三分局提醒，網路交友詐騙常見手法為購買遊戲點數，並以「訂金」、「保證金」等理由要求被害人將所購買點數交付，被害人上鉤後，使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱難以自拔；提醒民眾勿輕信陌生訊息，接獲詐騙資訊或電話時，可撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線諮詢，切勿依照對方指示購買點數或操作匯款，以防遭詐。
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