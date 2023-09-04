男沉溺手遊父親受不了開罵 他負氣離家滂沱大雨中走到東港
家住屏東市的19歲黎姓男子，昨天颱風天在家因沉溺手機和線上遊戲和父親發生激烈爭吵，一氣之下帶著到簡單的衣物行李，以徒步和搭便車方式到35公里外的東港鎮找網路認識的遊戲網友，一個人撐著傘、背拎著大包小包在滂沱大雨中獨行的突兀畫面，民眾覺得不尋常報警，警方到場了解後載回派出所並通知家屬帶回。
屏東縣警局東港分局昨天下午5時接獲熱心民眾報案，指颱風天大家都在室內避風雨，卻見到有名少年仔撐著傘、揹拎著大包小包在滂沱大雨中緩緩獨自行走，身形單薄且眼神茫然，請警方前往關懷了解；警方獲報到場了解，查知住屏東市的19歲黎姓男子和父親發生激烈爭吵，因而負氣離家，到東港鎮投靠線上遊戲認識的網友。
昨天下午東港地區下著大雨，黎姓男子被帶返派出所休息時，仍陷於與家人爭吵的負面情緒中，警方耐心關懷，情緒平緩後緩緩道年離家出走原因，昨天上午在家玩手機又被父親嚴厲指責「沒出息」，雙方為此發生激烈口角，他一氣之下決定離家出走，以徒步和搭便車方式到東港鎮投靠網友。
東港派出所長黃奕鳴一邊和黎男閒聊一邊聯繫家屬，焦急的黎男雙親稍後趕至派出所，所長讓雙方心平氣和當面溝通，化解氣頭上的誤會後帶回，黎男父母離去前頻頻道謝；東港警分局長張世儒說，現在青少年的管教方式已不適合用高壓或責罵模式，良性的溝通才能維繫好家人關係。
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