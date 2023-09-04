男沉溺手遊父親受不了開罵 他負氣離家滂沱大雨中走到東港

屏東市19歲黎姓男子因玩手機和父親發生激烈口角後離家出走，一個人撐著傘、揹拎著大包小包在滂沱大雨中獨行的突兀畫面，民眾覺得不尋常報警，警方到場了解後載回派出所。圖／警方提供 家住屏東市的19歲黎姓男子，昨天颱風天在家因沉溺手機和線上遊戲和父親發生激烈爭吵，一氣之下帶著到簡單的衣物行李，以徒步和搭便車方式到35公里外的東港鎮找網路認識的遊戲網友，一個人撐著傘、背拎著大包小包在滂沱大雨中獨行的突兀畫面，民眾覺得不尋常報警，警方到場了解後載回派出所並通知家屬帶回。

屏東縣警局東港分局昨天下午5時接獲熱心民眾報案，指颱風天大家都在室內避風雨，卻見到有名少年仔撐著傘、揹拎著大包小包在滂沱大雨中緩緩獨自行走，身形單薄且眼神茫然，請警方前往關懷了解；警方獲報到場了解，查知住屏東市的19歲黎姓男子和父親發生激烈爭吵，因而負氣離家，到東港鎮投靠線上遊戲認識的網友。

昨天下午東港地區下著大雨，黎姓男子被帶返派出所休息時，仍陷於與家人爭吵的負面情緒中，警方耐心關懷，情緒平緩後緩緩道年離家出走原因，昨天上午在家玩手機又被父親嚴厲指責「沒出息」，雙方為此發生激烈口角，他一氣之下決定離家出走，以徒步和搭便車方式到東港鎮投靠網友。