女騎士反應不及撞上倒塌路樹 台南首例因颱風受傷個案
「海葵」颱風過境，台南仁德區昨晚發生一起交通意外。文華路兩株路樹遭強風吹倒，導致騎車路過的21歲廖姓女大生不慎撞及，緊急送往成大醫院治療，是海葵颱風期間，台南市第一例受傷個案。
事發時間在昨晚7點左右，由於海葵颱風過境，仁德區文華路三段2棵行道樹不敵強勁風力，應聲倒地橫躺在路面。同時間廖姓女大生騎車經過，由於強風影響騎車動線，不慎撞及造成她受傷。
仁德消防分隊獲報後趕往救護，女大生臉部有1公分撕裂傷、左手左腳都有紅腫瘀血情形，經過救護人員包紮止血、清洗傷口後送往成大醫院治療，為颱風期間首例受傷個案。
仁德區公所表示，由於沿途都有路樹倒塌，區公所立刻聯繫開口契約的廠商先行搶通，恢復交通暢行，並緊急執行移除，今天早上已全數清理完畢。
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