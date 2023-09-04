女騎士反應不及撞上倒塌路樹 台南首例因颱風受傷個案

「海葵」颱風過境，台南仁德區昨晚7點發生交通意外。文華路三段2棵路樹遭強風吹倒，路過的21歲廖姓女大生不慎撞及受傷，是海葵颱風期間全台南市第一例受傷個案。圖／民眾提供 「海葵」颱風過境，台南仁德區昨晚發生一起交通意外。文華路兩株路樹遭強風吹倒，導致騎車路過的21歲廖姓女大生不慎撞及，緊急送往成大醫院治療，是海葵颱風期間，台南市第一例受傷個案。

事發時間在昨晚7點左右，由於海葵颱風過境，仁德區文華路三段2棵行道樹不敵強勁風力，應聲倒地橫躺在路面。同時間廖姓女大生騎車經過，由於強風影響騎車動線，不慎撞及造成她受傷。

仁德消防分隊獲報後趕往救護，女大生臉部有1公分撕裂傷、左手左腳都有紅腫瘀血情形，經過救護人員包紮止血、清洗傷口後送往成大醫院治療，為颱風期間首例受傷個案。