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影／樹林網購LED燈具公司火警 屋主：數台電腦起火
新北市樹林區1家經營網路購物的LED燈具公司，1日凌晨發生火警，原因疑是多部電腦起火，消防隊迅速撲滅火勢之後，提醒公司負責人，長時間使用電腦設備，應注意環境通風散熱問題。
這家公司位於樹林區俊安街，為2層樓老舊RC建物，頂樓鐵皮加蓋，內部為倉庫與辦公室，主要營業項目包括室內空間照明設計規劃、LED燈具批發與零售，同時也在數個網購平台開設賣場。從房屋外觀可見2樓前陽台安裝4台超大型工業排風扇。
新北市消防局1日凌晨獲報俊安街煙霧瀰漫疑似發生火警，由於周邊都是工廠，119隨即調派8個分隊共26輛各式消防車趕往現場，經確認是LED燈具公司冒出灰黑煙。
當時屋主表示只有他1人獨自在內，公司沒有其他人留守，並說3樓存放很多台電腦，其中幾台起火燃燒。消防隊員隨即布設水線上樓滅火，1個小時之內撲滅火勢，沒有人員傷亡，詳細起火原因尚待鑑識調查。
消防局第五救災救護大隊長鍾世銘指出，電腦是會發熱的電器，必須注意環境散熱通風，長時間不使用，最好關閉電源、確保插座和插頭、電線沒有破損髒汙，如果電腦起火冒煙，應先拔掉插頭斷電再使用滅火器，若無法迅速撲滅，人員應立即疏散並通報119求助。
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