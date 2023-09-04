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新店驚傳砍人案！弟弟遭親哥持菜刀猛砍 頭手多處刀傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區驚傳砍人案！住在新店區中正路的56歲郭姓男子，今天上午8時許突然情緒失控，持菜刀猛砍55歲親弟弟，造成弟弟頭部及手臂多處刀傷，郭男犯案後隨即逃逸。警方及救護人員獲報到場，立即將郭男送醫，所幸並無生命危險。目前警方正循線追緝郭男到案以釐清犯案原因，並替受傷的弟弟申請保護令。

據了解，新店分局碧潭所接獲上午8時許報案有傷害案，警方立即派員到場，發現受傷的弟弟郭男頭部及手臂有刀傷，行兇的哥哥則已逃離現場。受傷的郭男送醫後已無生命危險，後續將盡速通知犯案的郭男到案說明。

新北市新店區今天上午傳出砍人案。記者黃子騰／翻攝
新北市新店區今天上午傳出砍人案。記者黃子騰／翻攝

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